حياة كريمة بالشرقية.. قافلة بيطرية شاملة بالمجان بقرية القصبى بالحسينية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، تنفيذ قافلة بيطرية مجانية شاملة بناحية قرية القصبي وتوابعها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين، ذلك بالاشتراك مع معهد بحوث الصحة الحيوانية و بحضور مديري إدارات "رعاية الحيوان – الإرشاد – الرعاية التناسلية - مسئول حياة كريمة بالمديرية"، ومدير إدارة الحسينية البيطرية وعدد من أطباء الإدارات المختصة بالمديرية وأطباء إدارة الحسينية البيطرية وبالتنسيق مع مجلس المدينة .

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى، إلى أن القافلة قامت بفحص وعلاج 87 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و65 رأس ماشية لعلاج حالات الجراحة و التنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار ل 34 رأس ماشـية و 42 رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية ورش 85 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع 236 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وفحص وعلاج 597 طائر كما تم الفحص الظاهري والتأمين على 30 رأس ماشية وترقيمها وتسجيلها.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى، أن القافلة شملت عقد ندوة و عدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية التحسين الوراثي لسلالات الماشية "أبقار – جاموس" وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضي البروسيلا والسعار.

كما تم عقد لقاءات بعدد من مربي الثروة الحيوانية المستفيدين بالقافلة وتم مناقشة وعرض المشروعات والخدمات والحملات المقدمة من مديرية الطب البيطري وكيفية الحصول عليها للحفاظ والنهوض بالثروة الحيوانية و الداجنة.

ياتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاستفادة من القوافل البيطرية والتي تنظمها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الجهات المعنية لتجوب القرى الأكثر إحتياجاً بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني للحيوانات المصابة ، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.