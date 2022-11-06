تحصين الماشية في سوق أرمنت بالأقصر ضد حمى الوادى المتصدع والقلاعية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، أنه يجرى استمرار عمل اللجان البيطرية للمرور على أسواق الماشية بمراكز المحافظة المختلفة، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبمتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه إستكمالاً لتفعيل دور مديرية الطب البيطري بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، كلاً فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، وتزامناً مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، حيث تشكلت لجان طبية بيطرية للمرور على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، حيث تم تشكيل لجنة طبية بيطرية من إدارة أرمنت البيطرية مكونة من الدكتور كيرلس لطفى رئيس الوحدة البيطرية بأرمنت، والدكتورة شيماء حنفى رئيس قسم الابيديميولوجى.

وأكد الدكتور فتحى سلمى، فى بيان صحفى، أنه قامت اللجنة بالمرور على سوق أرمنت للماشية المقام بمنطقة ابو قليعى بحاجر أرمنت، وتم عمل تقصي وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، تزامناً مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وقامت اللجنة فى سوق أرمنت بتوعية المواطنين من مربي وتجار الماشية بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات الخاصة بهم ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، حرصاً على صحة وسلامة وحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، والتوعية بخطورة هذه الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، وتعريفهم بالمرض من حيث أعراض المرض على الحيوانات المصابة وطرق نقل المرض ومصادر العدوى، والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التأمين على الماشية وأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات الخاصة بهم حرصاً على حصول الحيوان على كافة الرعاية البيطرية المقدمة.



الطب البيطرى بالأقصر تحصن الماشية فى سوق أرمنت



تحصين الماشية فى سوق أرمنت ضد حمى الوادى المتصدع والقلاعية



توعية مربي المواشي خلال حملات التحصين بسوق أرمنت



جانب من حملات التحصين للمواشي