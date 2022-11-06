اليوم السابع
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الرئيس السيسي يوقع تعديل قانون الأسلحة والذخيرة

الأحد، 06 نوفمبر 2022 02:27 م
الرئيس السيسي يوقع تعديل قانون الأسلحة والذخيرة الرئيس عبد الفتاح السيسى
محمد الجالى

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وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 163 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخيرة.

نشر القانون في الجريدة الرسمية.

 


الرئيس عبد الفتاح السيسى

الأسلحة

الذخيرة

قانون الأسلحة والذخيرة



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