مستشفى بئر العبد بشمال سيناء تستقبل 20 طبيبا لإجراء الكشف والعمليات مجانا

شمال سيناء - محمد حسين

استقبلت مستشفى بئر العبد التخصصي بشمال سيناء اليوم السبت، 20 طبيبا من جامعات القاهرة والزقازيق والأزهر والمنصورة لتقديم خدماتهم مجانا للمرضى.

وأعلنت المستشفى فى بيان لها، قائمة الأطباء القادمون وفق بروتوكول تعاون موقع بين صحة شمال سيناء وجامعات القاهرة والزقازيق والأزهر والمنصورة، يتم بموجبه أسبوعيا وصول اساتذة من كافة التخصصات لتقديم خدمات الكشف الطبى وإجراء العمليات مجانا للمترددين على مستشفى بئر العبد التخصصى .

ومن المقرر أن يتواصل عمل مجموعة الأطباء من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، ويغطون كافة التخصصات المطلوبة، وهى تخدير وجراحة عظام وجهاز هضمى وأشعة تخصصية وباطنة ومسالك بولية وجراحة قلب وصدر وأوعية دموية ونساء وتوليد وجراحة عيون وأطفال وتخدير.

ويعد مستشفى بئر العبد التخصصى ثانى أكبر مستشفيات شمال سيناء بعد مستشفى العريش العام، والتى بدورها تستقبل قافلة اطباء جامعيين اسبوعيا .

يذكر أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة، لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، ويتواصل وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام ومستشفى بئر العبد المركزى مع الجامعات.