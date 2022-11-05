ضبط المتهم بالاستيلاء على أموال المواطنين منتحل صفة موظف خدمة عملاء

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من موطن بالمعاش، بقيام أحد الأشخاص بالإتصال به هاتفياً وإيهامه بأنه موظف بأحد البنوك وطلب منه مراجعة بعض البيانات وإعطاء المُبلغ له أرقام الفيزا خاصته وعقب ذلك أكتشف قيامه بسحب مبلغ مالى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عامل " له معلومات جنائية " مقيم محافظة المنيا، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بقيامه بإجراء عمليات شراء (أجهزة إلكترونية " هواتف - أجهزة كمبيوتر ") عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والتخلص من الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام، وبإستدعاء المُبلغ إتهمه بالنصب والإحتيال، كما قام المتهم بسداد كامل المبلغ المستولى عليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.