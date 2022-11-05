اليوم السابع
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القبض على 5 متهمين بسرقة خط بترول فى منطقة الصف بالجيزة

السبت، 05 نوفمبر 2022 09:32 ص
القبض على 5 متهمين بسرقة خط بترول فى منطقة الصف بالجيزة مديرية أمن الجيزة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على 5 أشخاص متهمين بسرقة مواد بترولية بطريقة غير شرعية، من خط لنقل المواد البترولية في الصف، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد بتورط عدد من الأشخاص، في تركيب محبس على خط لنقل المواد البترولية، في منطقة الصف، لسرقة المواد البترولية وبيعها.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط 5 متهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 


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