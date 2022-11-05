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القابضة للمياه تستعد لتأمين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بسيناء خلال COP27

السبت، 05 نوفمبر 2022 09:17 م
القابضة للمياه تستعد لتأمين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بسيناء خلال COP27 جانب من الجولة
جنوب سيناء - محمد حسين

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عقد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعًا موسعًا بمدينة شرم الشيخ للاطمئنان على الاستعدادات النهائية للخطة الخاصة بتأمين خدمات مياه الشرب و الصرف الصحي بالمدينة خلال أعمال مؤتمر المناخ COP27.  
 
وافاد بيان للشركة، انه حضر الاجتماع اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسيناء، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالجيزة.
 
وأكد المهندس ممدوح رسلان، أثناء تفقده أماكن تمركزات المعدات بالمدينة، أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تضع كافة امكاناتها لدعم انجاح المؤتمر و الظهور بالمظهر اللائق الذى يتفق وعظمة وحضارة مصر أمام دول العالم في هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه مصر، كما تفقد موقع محطة معالجة الصرف الصحي والتي تم رفع كفاءتها لتواكب احدث معايير السلامة البيئية.
 
ومن جانبه، أوضح اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة، أن خطة التأمين تعتمد علي وضع ٦ نقاط لتمركز المعدات في اماكن مدروسة بعناية فائقة لاحكام التعامل مع شبكات المياه والصرف الصحي بالمدينة من خلال ٤٥ سيارة مجهزة بالأطقم الفنية المدربة، كما أنه تم تأمين كافة الاحتياجات المطلوبة للمحطات من شركتي مياه القاهرة والجيزة بالإضافة الي معدات الدعم الفني.
 
 

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