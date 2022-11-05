"الشباب والرياضة" بجنوب سيناء تطلق فعاليات برنامج سفراء ضد الفساد

جنوب سيناء ـ محمد حسين

نفذت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء اليوم، فعاليات اليوم الأول لمرحلة المبادرات ببرنامج "سفراء ضد الفساد" بمركز شباب الساحل بطور سيناء بحضور 30 طليع من المتميزين في الورش التدريبيه للمرحله السابقة .

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء فى بيان، أن البرنامج التدريبى يهدف إلى تنمية الوعى لدى النشء ، وترسيخ مبادئ مواجهة الفساد المجتمعى ، والتأكيد على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية المجتمعية ، بالإضافة إلى السعي نحو التقدم والدفع بعجلة التنمية في الدولة المصرية .

وتضمنت فعاليات التدريب للمدربه هبه الضبع مجموعة من الورش التفاعلية وفق الدليل التدريبى حول مواجهة الفساد المجتمعى ، الجلسات ، تعارف ، قواعد العمل ، توقعات، محاور المشروع ، تعريف المبادرة وخصائصها ، اهمية المبادرات للفرد والمجتمع و جغرافية المبادرة و خطوات المبادرة ، تحديد واختيار الموضوع من خلال تقسيم المشاركين مجموعات عمل .

كما أكدت على تعزيز وترسيخ روح الولاء والإنتماء للوطن ، وتأصيل النزاهة والشفافية داخل نفوس النشء لخلق مجتمع مصري متماسك خالى من الفساد ويسعى للتقدم من خلال أنشطة نبذ العنف ، وعدم التمييز ، ومواجهة التمييز .

يأتي هذ التدريب تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، وقامت المديرية بتوفير كافة الخدمات اللوجستية الخاصة بإقامة البرنامج التدريبى بتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره ومتابعة أحمد عبد العزيز وكيل المديرية .