اليوم السابع
Ads
السبت، 05 نوفمبر 2022 04:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

البنتاجون: ستنافسنا قوتان نوويتان بدلا من واحدة بحلول العام 2030

السبت، 05 نوفمبر 2022 04:00 ص
البنتاجون: ستنافسنا قوتان نوويتان بدلا من واحدة بحلول العام 2030 البنتاجون - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدّد البنتاجون 3 دول ستمتلك ترسانات نووية متساوية بحلول 2030، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستواجه قوة نووية ثالثة مكافئة لها هي الصين، بعد روسيا صاحبة الترسانة الأكبر عالميا.

وقال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية، كولن كول، إن بكين تخطط حاليا لزيادة حجم الأسلحة النووية بشكل كبير، محذرا من أنه بحلول نهاية العقد الحالي، ستتنافس الولايات المتحدة ليس فقط مع روسيا، وإنما أيضا مع الصين.

وأضاف: "بحلول نهاية هذا العقد وحتى أوائل 2030، لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، لن نتعامل مع قوّة واحدة، بل مع قوتين نوويتين متساويتين".

وقال: "تخطط الصين لمضاعفة ترسانتها النووية 4 مرات في المستقبل القريب".


البنتاجون

امريكا

نووى

كولن

كولن كول

روسيا

الصين



الموضوعات المتعلقة

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. البنتاجون يعلن مساعدات أمنية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار.. وزير الصحة اللبنانى يعلن عن تفشى مرض الكوليرا.. وتويتر يبدأ عمليات تسريح الموظفين

السبت، 05 نوفمبر 2022 12:00 ص

البنتاجون يعلن مساعدات أمنية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 10:12 م

البنتاجون: أى هجوم نووى كورى شمالى على أمريكا وحلفائها سينهى نظام كيم جونج أون

الخميس، 03 نوفمبر 2022 10:04 م

"البنتاجون": القوات الأوكرانية نجحت فى تحرير مزيد من القرى بخاركيف

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 08:57 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة