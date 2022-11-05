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إصابة سيدة وابنتها صدمتهما دراجة نارية أثناء عبورهما الطريق بالغربية

السبت، 05 نوفمبر 2022 11:04 ص
إصابة سيدة وابنتها صدمتهما دراجة نارية أثناء عبورهما الطريق بالغربية إسعاف - أرشيفية
الغربية - محمد طارق

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شهدت منطقة مسجد الحصاوي بمدينة كفر الزيات التابعة لمحافظة الغربية، إصابة سيدة وابنتها صدمتهما دراجة نارية أثناء عبورهما الطريق بكدمات وسحجات بالجسد، وتم نقلهما إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

 

تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة مسجد الحصاوي بمدينة كفر الزيات، بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بسيدة وابنتها أثناء عبورهما الطريق إلي الجهة الأخري، مما أسفر عن إصابة السيدة بكدمات وسحجات بالجسد.

 

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي موقع الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقلها إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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