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أسعار الذهب ترتفع 17 جنيها بختام تداولات الأسبوع وعيار 21 بـ1227 جنيها

السبت، 05 نوفمبر 2022 10:54 ص
أسعار الذهب ترتفع 17 جنيها بختام تداولات الأسبوع وعيار 21 بـ1227 جنيها اسعار الذهب
كتب - إسلام سعيد

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شهدت أسعار الذهب في مصر قفزة ملحوظة خلال الـ 24 ساعة الماضية بحوالي 17 جنيها للجرام، وذلك على خلفية صعود الذهب في البورصة العالمية إلى مستويات 1681 دولارا مقابل 1630 دولارا، وهو ما أدى إلى صعود الذهب في كافة الدول، وتحرك سعر الذهب في مصر من 1210 إلى 1227 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر.

أسعار الذهب في مصر:
 

عيار 18 سجل 1052 جنيها.

 

عيار 21 سجل 1227 جنيهات.

 

عيار 24 سجل 1402 جنيها.

 

الجنيه الذهب 9816 جنيها.

قفزت أسعار الذهب بنحو 2.8% عند تسوية تعاملات ختام جلسات الأسبوع، مع تراجع أداء الدولار بعد صدور تقرير الوظائف الشهري في أميركا، وأظهرت بيانات الوظائف الشهرية في الولايات المتحدة إضافة الاقتصاد 261 ألف وظيفة الشهر الماضي، مقارنة بتوقعات إضافة 200 ألف وظيفة.

على الجانب الآخر، ارتفع معدل البطالة بنحو 0.2% إلى 3.5%، وبعد صدور البيانات تراجع مؤشر الدولار بنحو 1.6% مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين في الخارج، كما شهدت الأسواق هذا الأسبوع اجتماع الاحتياطي الفدرالي الذي رفع خلاله معدل الفائدة بنحو 75 نقطة أساس للاجتماع الرابع على التوالي في محاولة لكبح التضخم، كما حذر جيروم باول رئيس الاحتياطي الفدرالي من أي تكهنات من شأنها التنبؤ بأن يتوقف الفدرالي قريباً ‏عن رفع أسعار الفائدة.

 

 


الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

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