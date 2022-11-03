اليوم السابع
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أسعار الذهب اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022

الخميس، 03 نوفمبر 2022 01:30 م
أسعار الذهب اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022 الذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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تراجعت أسعار الذهب اليوم بما يقارب 3 جنيهات، مستهل تعاملات الخميس، لينزل الذهب دون 1187 جنيها لأول مرة منذ أسبوع، وبالنسبة للعيار 21 فقد سجل 1187 مقابل 1200 جنيه في تعاملات أمس، وذلك بعد هدوء الأسواق واستقرار وتيرة الصعود 



أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1017 جنيها.

عيار 21 سجل 1187 جنيها.

عيار 24 سجل 1357 جنيها.

الجنيه الذهب 9469 جنيها.

 
السوق العالمي للذهب
 
الاحتياطي الفدرالي الأميركي أعلن أمس الموافق 2 نوفمبر 2022 ‏رفع معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهي رابع زيادة بنفس القدر على ‏التوالي،كما ألمح إلى تغيير في سياسته النقدية لكبح جماح التضخم الأمر الذي تسبب في هبوط سعر اونصة الذهب الي 1629 دولار.
 
وفي خطوة توقعتها الأسواق منذ أسابيع، أعلن الفدرالي رفع الفائدة 75 نقطة أساس ‏إلى النطاق بين ‏‎3.75%‎‏ و‎4%‎، وهو المستوى الأعلى منذ يناير عام ‏‏2008.‏
 
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الفدرالي لتشديد سياسته النقدية بوتيرة هي ‏الأسرع منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضي.‏
 

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

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الذهب



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