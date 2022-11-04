اليوم السابع
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أسعار الذهب فى مصر ترتفع 17 جنيها.. وعيار 21 يسجل 1210 جنيهات

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 01:30 م
أسعار الذهب فى مصر ترتفع 17 جنيها.. وعيار 21 يسجل 1210 جنيهات ذهب
كتب إسلام سعيد

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ارتفعت أسعار الذهب، بمستهل تعاملات اليوم الجمعة، بما يقارب 17 جنيهًا، مستهل تعاملات الجمعة، ليعوض المعدن الأصفر خسائره صعودًا إلى مستوى 1210 جنيهات للجرام، وذلك عقب تراجعه دون 1200 جنيه أمس. 
 

أسعار الذهب في مصر:

عيار 18 سجل 1037 جنيها.
 
عيار 21 سجل 1210 جنيهات.
 
عيار 24 سجل 1383 جنيها.
 
الجنيه الذهب 9680 جنيها.
 

السوق العالمي للذهب

الاحتياطي الفدرالي الأميركي أعلن هذا الأسبوع ‏رفع معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهي رابع زيادة بنفس القدر على ‏التوالي، كما ألمح إلى تغيير في سياسته النقدية لكبح جماح التضخم الأمر الذي تسبب في هبوط سعر اونصة الذهب الي 1629 دولار. 
 
وفي خطوة توقعتها الأسواق منذ أسابيع، أعلن الفدرالي رفع الفائدة 75 نقطة أساس ‏إلى النطاق بين ‏‎3.75%‎‏ و‎4%‎، وهو المستوى الأعلى منذ يناير عام ‏‏2008.‏
 
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الفدرالي لتشديد سياسته النقدية بوتيرة هي ‏الأسرع منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضي.

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب



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