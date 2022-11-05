أخبار مصر.. بدء وصول الوفود المشاركة فى قمة المناخ إلى مطار شرم الشيخ

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها بدء استقبال مطار شرم الشيخ الدولي، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، الوفود الرسمية المشاركة في قمة المناخ COP27 المنعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022، وسط استعدادات وتجهيزات خاصة لاستقبال الضيوف على مدار أيام انعقاد المؤتمر.

وزير التموين: السماح لمضارب القطاع الخاص بتوريد أرز معبأ بـ12 جنيها للكيلو

أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا لتنظيم التداول والتعامل مع الأرز وموسم الشعير المحلى موسم حصاد 2022، وعلى الضوابط المنظمة لتسويق وتسليم الأرز الشعير المحلي، وبشأن تنظيم أماكن تخزين الأرز الشعير.

ونص القرار: «السماح للمضارب التابعة للقطاع الخاص المعتمدة والمتعاقدة مع الهيئة العامة للسلع التموينية بضرب كميات الأرز الموردة لحساب الهيئة تحت إشراف مديرية التموين المختصة لتوريد أرز أبيض رفيع الحبة بسعر الكيلو (12) جنيها وتوريد، أرز أبيض عريض الحبة نسبة كسر حد أقصى 10% بسعر الكيلو (12.5) جنيه معبأ فى عبوات واحد كجم فى أكياس تسليم مخازن شركتى الجملة بالمحافظات المختلفة.

بايدن عن استحواذ إيلون ماسك على "تويتر": ينشر أكاذيب فى جميع أنحاء العالم

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن تويتر تحت ملكية إيلون ماسك "ينثر أكاذيب فى جميع أنحاء العالم"، وفى حديث الرئيس الأمريكى بحفل لجمع التبرعات فى روزمونت بولاية إلينوى، يوم الجمعة، قال إنه "قلق بشأن شراء ماسك لموقع تويتر فى 27 أكتوبر"، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.

بث الجلسات رفيعة المستوى لقادة العالم بقمة المناخ على الهواء عبر الإنترنت

أعلنت سكرتارية الأمم المتحدة الاتفاقية الإطارية الخاصة بالمناخ فى دورتها السابعة والعشرين، والتى ستنعقد فى شرم الشيخ فى الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر الحالى، أنه سيتم بث الجزء الرفيع المستوى لقادة العالم على الهواء مباشرة على شبكة الإنترنت، تصريحات خلال الجزء رفيع المستوى، لقادة العالم والقائمة المؤقتة للمتحدثين للأطراف التى ستحضر سواء رئيس دولتها أو حكومتها فى قمة شرم الشيخ لتنفيذ المناخ، فى ثلاث دقائق كحد أقصى.

أكرم توفيق يؤدى مناسك العمرة بصحبة شقيقه ويعلق: "اللهم تقبل"

حرص أكرم توفيق، ظهير أيمن النادي الأهلي، على استغلال فترة توقف الدوري فى أداء مناسك العمرة، ونشر أكرم توفيق صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام برفقة شقيقه أحمد توفيق من داخل الحرم المكي وعلق قائلا: "اللهم تقبل يا رب".

العودة الشرسة للأنفلونزا.. الفيروس ينتشر بأمريكا بأعلى معدلات غير مسبوقة

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن أن معدلات دخول المستشفى نتيجة الإصابة بالأنفلونزا وصلت لأعلى مستوياتها منذ عقد من الزمان، حيث انتشر الفيروس في 17 ولاية بأعلى مستويات، حيث ارتفعت معدلات العلاج في المستشفيات للإنفلونزا 3 أضعاف خلال الشهر الماضي وحده في علامة تحذير من موسم أنفلونزا سيء.

التموين: الدولة تحملت فارق تكلفة إنتاج الخبز المدعم لثبات سعر الرغيف بـ5 قروش

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الدخلية عَلى حرص الدولة عَلى تحمل فارق تكلفة إنتاج الخبز المدعم رغم ارتفاع مستلزمات الإنتاج، وذلك فى إطار الحرص عَلى استمرار ثبات سعر الرغيف البلدى بـ5 قروش، كما أن الوزارة لديها مخزون من القمح يكفى 5 أشهر.

أسعار الذهب ترتفع 17 جنيها بختام تداولات الأسبوع وعيار 21 بـ1227 جنيها

شهدت أسعار الذهب في مصر قفزة ملحوظة خلال الـ 24 ساعة الماضية بحوالي 17 جنيها للجرام، وذلك على خلفية صعود الذهب في البورصة العالمية إلى مستويات 1681 دولارا مقابل 1630 دولارا، وهو ما أدى إلى صعود الذهب في كافة الدول، وتحرك سعر الذهب في مصر من 1210 إلى 1227 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر.

مصرع 13 شخصا وإصابة آخرين فى حريق ضخم داخل مطعم بمدينة كوستروما الروسية

قالت وسائل إعلام روسية، إن 13 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب آخرون فى حريق كبير اندلع اليوم السبت، داخل مطعم بمدينة كوستروما في وسط روسيا.

وقالت إدارة الطوارئ فى مقاطعة كستروما، إن الحريق طال مساحة تبلغ 3.5 ألف متر مربع، مشيرة إلى انهيار سقف المبنى المنكوب بالكامل.

كأس العالم 2022.. رقم سلبى يجمع رونالدو وميسي فى تاريخ المونديال

يجمع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو وأسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي رقم سلبى خلال مشاركات الثنائى المخضرم فى نهائيات كأس العالم، حيث يستعد الثنائى للمشاركة فى المونديال الأخير لهما فى قطر خلال نوفمبر الجارى.

وشارك ميسي ورونالدو فى 4 نسخ من كؤوس العالم بين 2006 و2018، إلا أن الاثنين لم ينجحا فى التسجيل من قبل فى الأدوار الإقصائية ومراحل خروج المغلوب.

من سيدخل القاعة الرئيسية فى قمة المناخ؟.. اعرف التفاصيل

وضعت سكرتارية الأمم المتحدة بالتنسيق مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ التى ستبدأ يوم 7 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ وتمتد حتى يوم 18 من نفس الشهر، عدة إجراءات مرتبطة بالوقود المشاركة وخاصة ، بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات

- الشرط الأول الوفد الرئاسى والحكومى أن يكون مسجل من خلال نظام التسجيل عبر الإنترنت (ORS)، و تشمل رئيس الدولة أو الحكومة وأي منها المرافقون في نظام التسجيل عبر الإنترنت في البروتوكول الوطني المقابل لأن تدرج في قائمة المشاركين ، حسب الاقتضاء.

- سيقتصر الدخول إلى صالة القادة على رئيس الدولة أو الحكومة والوفد المرافق له ، بحد أقصى 5 أشخاص كما سيحصل رؤساء الدول والحكومات على دبوس يعلق على الصدر، كما ستُمنح شارة صالة القادة للمندوبين الثلاثة المرافقين لرئيس الدولة والحكومة للوصول إلى صالة القادة بدون أسماء ويمكن تبديلها بين الوفد.