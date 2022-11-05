اليوم السابع
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وزير التموين: توفير الدقيق الفاخر للمخابز السياحية بسعر 10 آلاف للطن

السبت، 05 نوفمبر 2022 11:43 ص
وزير التموين: توفير الدقيق الفاخر للمخابز السياحية بسعر 10 آلاف للطن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب ــ مدحت وهبة ــ تصوير مصطفى جابر

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تفقد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، منذ قليل، مطحن بمنطقة فيصل للاطمئنان عَلى توفير الدقيق الفاخر استخراج 72%  لتوفيره للمخابز السياحية بسعر 10 آلاف جنيه للطن، حيث يتم توفير الدقيق الفاخر استخراج 72% لأصحاب المخابز السياحية لإنتاج الفينو والخبز الحر "الخبز السياحي"، على أن تقوم المخابز المتقدمة للحصول على الدقيق الفاخر من المطاحن والمستودعات بالتقدم بطلب لمديريات التموين بالمحافظات.
 
واشترطت وزارة التموين، أن تلتزم المخابز السياحية بشراء الدقيق بسعر 10 آلاف جنيه للطن، وأن تقوم المخابز بعمل إعلان على المخبز بالأوزان والأسعار المحددة، وسيكون سعر رغيف الفينو 40 جراما بـ 75 قرشا، و60 جراما بجنيه واحد، والخبز السياحى وزن 75 جراما بجنيه واحد، ويعاقب من يخالف الأوزان والأسعار الواردة بالقرار بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، ويستقبل جهاز حماية المستهلك أى شكاوى تتعلق فى التلاعب فى أسعار السلع وأسعار الخبز الفينو المقررة من خلال الخط الساخن 19588 أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز، حيث تقوم سيارات الضبطية القضائية التابعة لجهاز حماية المستهلك بالمرور عَلى الاسواق للتصدى للمخالفات.

التموين

المخابز السياحية

مخزون القمح

مخزون الدقيق

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