5 ملاحظات للمركزي للمحاسبات على أراضي شركة الحديد والصلب.. تعرف عليها

كتب هانى الحوتى

نشرت شركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية)، تقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزى للمحاسبات) على القوائم المالية للشركة فى 30 يونيو عام 2022، وحدد الجهاز أبرز 5 ملاحظات على أراضى الحديد والصلب، وهي:

1- تم جرد الأصول الثابتة ومطابقة نتائجه مع السجلات فى تاريخ المركز المالى بمعرفة إدارة التصفية وتحت مسئوليتها، حيث لم يتم تشكيل لجنة لجرد ومعاينة أراضى الشركة والرفع المساحى لها، وكذا تم جرد معظم المبانى والآلات والمعدات دفتريًا، إلا أنه لم يتم موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بالعقود التى تفيد ملكية الشركة لتلك الأراضى.

وردت الشركة، أنه منذ صدور قرار تصفية الشركة وإدارة التصفية تعمل جاهدة لتقنيين كل موجودات الشركة، وآخرها تشكيل لجنة لاستكمال هذه الإجراءات، وحصر جميع عقود الأراضى بالشركة، واستخراج أصول العقود التى تفيد ملكيتها للشركة، حيث تم مخاطبة الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، وكذلك هيئة المساحة لرفع مساحة الأراضى التى تملكها الشركة.

2- لم يتم موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات، بالشهادات السلبية لأراضى الشركة بالقبارى بمحافظة الإسكندرية البالغة 14 ألف متر، وأرض مصيف بلطيم البالغة نحو 773 متر، وذلك فى تاريخ المركز المالى فى 30 يونيو عام 2022.

وأكدت الشركة، أنه جارى استخراج الشهادة السلبية الخاصة بأراضى القبارى محافظة الإسكندرية، ومصيف بلطيم.

3- لم تقم الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية لتسجيل 790 فدان بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين منها 107 فدان تبين قيام حى التبين بكتابة لافتة على سوارها، وكذلك على أرض المشتل بعدم جواز التعامل على تلك الأراضى، وأنها ملك حى التبين.

أوضحت الشركة، أن من المشاكل التى تواجه أعمال التصفية تقنيين التصرف فى الأراضى الموجودة تحت يد الشركة، وعدم تقنيين بعضها منذ فترة طويلة بسبب عدم توافر الأموال اللازمة لذلك، وبالتالى وفقًا لقواعد التصرف فى كافة هذه الموجودات لا بد من تقنينها أولًا، وهو ما تعمل إدارة التصفية جاهدة فى ذلك، وبخصوص قطعة أرض 107 فدان تم اتخاذ إجراءات التصالح مع حى التبين على مخالفة بناء السور.

4- طالب الجهاز المركزى للمحاسبات، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل مساحة 45 فدانًا مشتراه من الشركة القومية للأسمنت منذ عام 1979، وذلك حتى تنتقل ملكيتها للشركة.

أوضحت الشركة، أنه بخصوص الأرض مساحة 45 فدانًا يوجد لدى الشركة صورة من أصل عقد البيع الابتدائى بهذه المساحة، والموضوع معروض الآن على وزارة قطاع الأعمال العام لاتخاذ القرار اللازم نحو تسجيل هذا العقد، علمًا بأن الأرض فى حيازة الشركة.

5- طالب الجهاز المركزى للمحاسبات، بسرعة اتخاذ واستكمال الإجراءات القانونية لحالات التعدى على أراضى وممتلكات الشركة تتمثل فى 80 حالة تعدى بمساحات مختلفة، لإزالة تلك التعديات وأى تعديات أخرى تكون قد وقعت مع سرعة وضع آلية تحكم عدم تكرار التعدى على أى من أراضى الشركة أو ممتلكاتها.

وردت الشركة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بهذا الموضوع، وآخرها الطعن بمحطمة النقض المرفوع من الشركة برقم 6794 لسنة 74 قضائية، الذى لم يتم الفصل فيه حتى الآن.