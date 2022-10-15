أبرز 5 ملاحظات لـ"المركزى للمحاسبات" على قوائم شركة مطاحن شمال القاهرة

كتب هانى الحوتى

1- طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، تحديد أسباب خسائر بعض أنشطة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، والعمل على معالجتها ووضع الخطط التسويقية المناسبة لتنشيط مبيعات النخالة الخشنة للشركة لما لها من عظيم الأثر على نتائج أعمالها.

جاء ذلك في ظل عدم تحقيق المستهدف طحنـه (نشاطي 82%، 72%) حيث بلغ المستهدف طحنـه كمية 440.459 ألف طن في حين بلغ المطحون الفعلي كمية 425.919 ألف طن بنقص قدره كمية 14,54 ألف طن الأمر الذي أدى إلى ضياع عائد على الشركة بنحو 3.448 مليون جنيه.

وعدم تحقيق صافي الربح المستهدف لنشاط الطحن والبالغ نحو (5.028 مليون جنيه) حيث بلغت خسائر نشاط الطحن 20.889 مليون جنيه، وكثرة أعطال معظم المطاحن خلال الفترة من 1 يوليو عام 2021 حتى 30 يونيو عام 2022 حيث بلغ إجمالي أيام الأعطال خلال الفترة 11752 يوم (بدون ساعات توقف التصفية)، وساهمت الإيرادات العرضية (غير الناتجة عن أنشطة الشركة الرئيسية) البالغـة نحـو 29.671 مليون جنيه بنسبة 154.2% من الربح المحقق قبل الضريبة البالغ 19.241 مليون جنيه.

2- شدد الجهاز المركزي للمحاسبات على ضرورة دراسة الخطة الاستثمارية حتى 30 يونيو عام 2022 مع وضع تقديرات للخطة الاستثمارية تتناسب مع متطلبات وظروف الشركة، وموافاة الجهاز بأسباب عدم تنفيذ المشروعات أو التجاوز في تنفيذ البعض الآخر.

جاء ذلك بعدما بلغ المنفذ من الخطة الاستثمارية حتى 30 يونيو عام 2022 نحو 3.013 مليون جنيه بنسبة 15% من جملة المعتمد البالغ نحو 20 مليون جنيه، إلا أنه لم يتم تنفيذ بعض المشروعات ومنها مشروع إضافة 3 خلايا تخزين بصومعه والبالغ المعتمد له 18 مليون جنيه، ومشروع المحافظة على البيئة والبالغ المعتمد له مليون جنيه.

كما لاحظ الجهاز، ضآلة المنفذ على بعض المشروعات ومن ذلك مشروعات الإحلال والتجديد، حيث بلغ المنفذ نحو 127 ألف جنيه في حين بلغ المعتمد 500 ألف جنيه، وتجاوز المنفذ الفعلي للوحدات الإنتاجية "مشروعات الإحلال والتجديد"، حيث بلغ المعتمد 500 ألف جنيـه في حـيـن بلـغ المنفذ الفعلـي 2.760 مليون جنيه بتجاوز قـدره نحو 2.26 مليون جنيه بنسبة 452%، وعدم إدراج أي اعتمادات للاستثمار العقاري.

3- طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، بإجراء دراسة جدوى على الاستثمارات المالية طويلة الأجل بصفة دورية للوصول إلى أعلى عائد ممكن في ضوء الفرصة البديلة المتاحة خاصة مع عدم اتخاذ الشركة ما يلزم من إجراءات قانونية لاسترداد قيمة السندات الحكومية منذ عام 2009/2010.

جاء ذلك بعدما رصد الجهاز أن إجمالي الاستثمارات المالية طويلة الأجل بنحو 15,373 مليون جنيه وتتمثل في نحو 15.128 مليون جنيه قيمة استثمارات في الشركة المتحدة للمطاحن بنسبة 17.1%، في رأسمال الشركة محققة عائدًا بنحو 1.329 مليون جنيه عن عام 2021، ونحو 245 ألف جنيه استثمارات في سندات حكومية ببنك الاستثمار القومي بنسبة 3.5% حققت عائدًا بلغ 8569 جنيه.

4- وشدد الجهاز المركزي للمحاسبات، على ضرورة العمل على التصرف الاقتصادي في ذلك المخزون بما يعود بالنفع على شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة.

جاء ذلك بعدما بلغ رصيد المخزون في 30 يونيو عام 2022 حوالي 37.986 مليون جنيه، ومازال المخزون يتضمن أصناف راكدة وبطيئة الحركة من قطع الغيار بنحو 30.049 مليون جنيه وفقًا للبيان المقدم من الشركة منها نحو 381 ألف جنيه راكد 2.669 مليون جنية بطئ الحركة.

5- طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، بوضع برنامج زمني لإجراء التصفية الصفرية للصوامع والشون للوقوف على صحة الأرصدة الدفترية للأقماح ملك الهيئة وإجراء التسويات اللازمة.

جاء ذلك بعدما لم تتحقق من كمية الأقماح ملك الهيئة العامة للسلع التموينية المخزنة بالصوامع المعدنية والشون المختلفة والبالغة كمية 132.308 ألف طن دفتريًا تقدر قيمتها وفقا لأسعار المحاسبة مع هيئة السلع نحو 731 مليون جنيه لعدم إجراء تصفية صغرية لتلك الصوامع في 30 يونيو عام 2022، كما تم اثبات رصيد الخامات الرئيسية من الأقماح ملك الشركة بحوالي 1200 طن دفتريًا لعدم إجراء التصفية الصقرية للصومعة في 30 يونيو عام 2022 بتكلفة نحو 10.199 مليون جنيه.