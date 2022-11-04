نادى ههيا بالشرقية تاريخ مشرف فى الكاراتيه.. حصد 31 ميدالية عالمية.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نادى ههيا الرياضى صانع لأبطال الكاراتيه، ورغم أنه بقلب الريف المصرى بمركز ههيا محافظة الشرقية إلا أنه أهدى 18 لاعبا إلى منتخب مصر للكاراتيه ليمثلوا مصر فى المحافل الدولية، وحصد النادى 31 ميدالية عالمية.

"اليوم السابع" التقى المسئولين عن النادى وأولياء أمور اللاعبين والمدربين للتعرف على كيفية صناعة أبطال العالم للكاراتيه، وقال الكابتن أحمد وهدان المدير الفني للعبة الكاراتيه بنادى ههيا الرياضى "إن النادي يحتضن لاعبى الكاراتيه من البراعم من 3 سنوات إلى الأشبال ثم الأطفال ثم الشباب ويقدم لهم كل المقومات التى تجعلهم أبطالا، واليوم أصبح من بين أبطال الكراتيه خريجي مهندسين وضباط وأطباء".

وأضاف: "أصبح نادى ههيا الرياضى ينافس محليا وعالميا وينافس أقوى الأندية المصرية والعالمية ووصل عدد لاعبى نادى ههيا إلى 18 لاعبا بمنتخب مصر للكاراتيه وحصدنا ميداليات ذهبية وبرونزية وفضية على مستوى العالم وعلى مستوى أفريقيا وعلى مستوى مصر".

وأضاف عاطف السيد رئيس مجلس إدارة نادى ههيا الرياضى، أنه رغم إمكانياتهم المحدودة إلا أن المحبة والإخلاص أوصلانا للعالمية، ليثبت نادى ههيا وجوده محليا وعالميا وهذا البناء تم بالتعاون التام بين المدربين ومجلس الإدارة وأيضا التعاون التام من قبل الأهالى واللاعبين.

وقال الكابتن إسلام عمر مدرب منتخب مصر قطاع الناشئين إن المناخ بنادى ههيا مناسب لصنع أبطال وجود مجلس الإدارة والكابتن أحمد وهدان المدير الفنى كل منهم يعمل من أجل صنع أبطال، مضيفا: "نحن نمتلك 18 بطلا دوليا وحصلنا على 31 ميدالية، ومثل مصر 5 لاعبين فى بطولة العالم من ههيا".

وقال رجب أبو الأسعاد أحد أولياء الأمور ووالد اللاعب محمد رجب: سلمت نجلى محمد فى سن 5 سنوات ليلعب كاراتيه بالنادى وبفضل الله حصل على كأس مصر وعدد كبير من البطولات.



المدير الفنى مع اللاعبين



بطلة كراتيه



قيادات النادى