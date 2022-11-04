اليوم السابع
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ما الذي يسببه تلوث الهواء لبشرتنا.. من الاحمرار والالتهاب إلى تلف الجلد والإكزيما

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 04:10 م
ما الذي يسببه تلوث الهواء لبشرتنا.. من الاحمرار والالتهاب إلى تلف الجلد والإكزيما تأثير التلوث على البشرة
كتبت إيناس البنا

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كشفت دراسة كبرى بحسب موقع "cbsnews" عن أن جلد النساء اللائي يعشن في مدينة من المرجح أن يكبرن بنسبة 10% أسرع من أولئك اللائي يعشن خارج منطقة حضرية.

تقول الدكتورة نينا بال، طبيبة تجميل الوجه المتقدمة: "تلوث الهواء هو الأسوأ إلى حد بعيد لأنه مزيج من العديد من أشكال التلوث والجسيمات الصغيرة" .

"بالنسبة للكثيرين ممن يعيشون في المدن الكبرى ، لا مفر من ذلك تمامًا، لذا فإن الأمر يتعلق بتقليل التعرض وإصلاح الضرر وحمايته قدر الإمكان.

نرى الكثير من المرضى في العيادة الذين يعيشون أو يعملون في المدينة ولديهم التهاب مزمن يصعب علاجه ، حيث أظهرت الدراسات أن الأكزيما وحدها ارتفعت بأكثر من 40 % في أربع سنوات فقط.

وفقًا للعلماء ، يشمل التلوث المروري جزيئات صغيرة تسمى PMs (المعروف أنها تزيد من البقع والتجاعيد العمرية) ، وثاني أكسيد النيتروجين (المعروف أيضًا باسم NO2 الذي يساهم في الالتهاب والشيخوخة المبكرة) و PAHs (الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات التي تسبب أيضًا الاحمرار والالتهاب).

دراسة أخرى في مجلة الأمراض الجلدية الاستقصائية كشفت أن الناس في كل من ألمانيا والصين اكتشفوا أن البقع العمرية على الخدين قد زادت بنسبة 25 % مع زيادة طفيفة نسبيًا في التلوث.

الدكتور أنتوني روسي، طبيب الأمراض الجلدية الرائد وجراح أن التلوث ، والمواد الهيدروكربونية ، والضباب الدخاني يؤدي إلى الإضرار بشكل خطير بحاجز الجلد لدينا لأنها تكسر الكولاجين وتؤكسد طبقة الدهون في الجلد، مما يعني أنها لم تعد قادرة على الاحتفاظ بالمياه وأكثر عرضة للعدوى والبكتيريا".

 هناك أيضًا دراسات تظهر أن الجسيمات والأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تزيد من شيخوخة الجلد بشكل كبير، ويزداد الأمر سوءًا بسبب الاحتباس الحراري وزيادة التعرض للأوزون مما يجعل الأشعة فوق البنفسجية أكثر قوة ".

مع انخفاض خط الدفاع الأول لبشرتنا ، نتركها مفتوحة للجفاف والوردية والأكزيما والحساسية المتزايدة والشيخوخة المتسارعة .

يصعب علاج تلف الجلد عند هذا المستوى لأنه غالبًا ما يكون مزمنًا، فالمواد الجزيئية الصغيرة قادرة على الوصول إلى الجلد لأن حجم المسام غالبًا ما يكون أكبر من المادة نفسها."

 

 


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