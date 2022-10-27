كيف يؤثر تلوث الهواء سلبا على الرئة والجلد؟

كتبت إيناس البنا

كعامل خطر بيئي رئيسي، تطورت مشاكل تلوث الهواء بشكل خطير في العقود الأخيرة مع التأثير السمي الكبير على صحة الإنسان، التى تتراوح ما بين الرئتين إلى أعضاء أخرى بالجسم، ويؤدي إلى 7 ملايين حالة وفاة مبكرة سنويًا في جميع أنحاء العالم.

تلوث الهواء لا يؤثر فقط على المجال التنفسي للجسم ولكن له آثار صحية طويلة المدى تشمل أمراض القلب وسرطان الرئة وسكتة دماغية وأمراض المناعة الذاتية والولادة المبكرة وتقييد نمو الجنين من بين أمور أخرى.

يعد تلوث الهواء من العوامل الرئيسية المساهمة في الإصابة بأمراض الرئة، ولكن أظهرت إحدى الدراسات أنه يمكن أن يتسبب في تلف معظم أجهزة الجسم الأخرى، وفقا لموقع " timesnownews"

تم ربط العوامل البيئية أيضًا بالأمراض المناعة الذاتية، وقد ثبت الآن أن التعرض البيئي لجزيئات مثل ثلاثي كلورو إيثين (TCE) والسيليكا والزئبق والبريستان وما إلى ذلك يرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية.

قالت الدكتورة أوما كومار أستاذ ورئيس قسم أمراض الروماتيزم ، معهد عموم الهند للعلوم الطبية: "إن أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب الكبد المناعي الذاتي والتهاب المفاصل الروماتويدي والتصلب الجهازي، هي اضطرابات التهابية مزمنة، ولكن من الواضح أن مثل هذه الأمراض تتأثر بالعوامل الوراثية والهرمونية والبيئية".

وأضافت :"أثبتنا أن هناك علاقة بين العوامل البيئية وأمراض المناعة الذاتية، في دراسة ، لاحظنا أن مستويات الالتهاب لدى مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي ارتفعت عند تعرضهم لمستويات من التلوث.

يتسبب تلوث الهواء الخارجي في كل من المدن والمناطق الريفية في حدوث جسيمات دقيقة تؤدي إلى الإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب وسرطان الرئة وأمراض الجهاز التنفسي الحادة والمزمنة.

بحسب المنظمة الصحة العالمية، يتعرض حوالي 2.4 مليار شخص لمستويات خطيرة من تلوث الهواء المنزلي ، أثناء استخدام المواقد البسيطة للطهي التي تغذيها الكيروسين والكتلة الحيوية (الأخشاب وروث الحيوانات ونفايات المحاصيل) والفحم حول العالم، حيث ترتبط الآثار المشتركة لتلوث الهواء المحيط وتلوث الهواء المنزلي بسبعة ملايين حالة وفاة مبكرة سنويًا.

الزيادة في الجزيئات في الهواء لها دور في أمراض الجلد التحسسية مثل التهاب الجلد التأتبي والأكزيما.



ووفقا للأطباء فإن الملوثات مثل الأشعة فوق البنفسجية والمركبات العضوية والأكاسيد والجسيمات تؤثر على الجلد، حيث تعرض الجلد لملوثات الهواء مرتبط بشيخوخة الجلد وحالات الجلد الالتهابية أو التحسسية مثل الأكزيما والصدفية أو حب الشباب والتأتب.

ملوثات الهواء أيضا تلحق الضرر بالجلد عن طريق إحداث الإجهاد التأكسدي، التهاب الجلد بينما سرطان الجلد



التعرض لتلوث الهواء أثناء الحمل، يمكن أن تزيد من خطر الولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة وحتى ولادة جنين ميت، وتحدث الولادة المبكرة قبل 37 أسبوعًا من الحمل بينما يحدث انخفاض الوزن عند الولادة عندما يولد طفل يقل وزنه عن 5 أرطال أو 8 أونصات. ولادة جنين ميت هي وفاة طفل في الرحم بعد 20 أسبوعًا من الحمل.

يتسبب ارتفاع ملوثات الهواء في موت الجنين ميتًا وموتًا مبكرًا بين النساء اللائي يعشن في أجواء ملوثة".



"إلى جانب التسبب في آثار ضارة على أمراض الجهاز التنفسي، قد يؤدي تلوث الهواء إلى انخفاض المناعة أثناء الحمل مع تفاقم المضاعفات مثل تقييد نمو الجنين.

وتعد الفئات العمرية الضعيفة مثل الرضع والأطفال والمراهقين والنساء الحوامل أكثر عرضة لتلوث الهواء، انبعاثات المركبات والتلوث الخارجي جنبًا إلى جنب مع التلوث الداخلي مثل الغبار والفيروسات والبكتيريا تساهم في نتائج ضارة.

تنتقل الجسيمات الصغيرة في رئتي الأم وتنتقل إلى الجنين من خلال الدورة الدموية في المشيمة، وهذا يؤدي إلى الولادة المبكرة والإجهاض وانخفاض الوزن عند الولادة.