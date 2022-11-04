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بلغاريا تقرّ لأول مرة مساعدات عسكرية لأوكرانيا

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 01:00 ص
بلغاريا تقرّ لأول مرة مساعدات عسكرية لأوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
كتب محمد جمال

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وافق البرلمان البلغارى على إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة، حيث ستحدد الحكومة أنواع الأسلحة، وما إذا كان ذلك سيضر بالقدرة الدفاعية للبلاد، بحسب "روسيا اليوم".

وخلال جلسة برلمانية للتصويت على إرسال المساعدات العسكرية، صوت 175 عضوا لصالح تقديم مثل هذه المساعدة لأوكرانيا، و49 ضدها وامتنع واحد عن التصويت.

ووافقت بلغاريا حتى الآن، على إصلاح المعدات العسكرية الأوكرانية في منشآتها، لكنها لم ترسل مساعدات عسكرية بسبب اعتراضات من الرئيس رومن راديف وبعض الأحزاب السياسية.


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