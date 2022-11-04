أمراض تشعرك بضيق التنفس أبرزها الربو والقلق

يتعرض نسبة كبيرة من الأشخاص للشعور بضيق التنفس الشديد دون معرف الأسباب وراء ذلك، وهذا الضيق قد يكون من ضمن أسباب العديد من الأمراض المصاب بها الشخص، ويجب عليه توخي الحذر ومعرفة السبب علاجه على الفور لتجنب هذا الشعور الصعب تحمله.
ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع “HEALTHLINE” الطبي أبرز الأمراض التي تزيد من حدة الشعور بضيق التنفس، ومنها:
- الربوالشعور بضيق التنفس ربما يكون علامة تحذيرية للإصابة بالربو، فالأشخاص المصابون به يعانون من ضيق شديد في ممرات الهواء في الصدر، ويصبح المصاب به أكثر عرض للشعور والإصابة بضيق التنفس الشديد، ويزداد الأمر سوء، عندما يتعرض مريض الربو لبعض المسببات للإصابة بالحساسية كحبوب اللحقاح، والغبار، والأتربة، والأدخنة، أو خلال فصل الخريف أو الربيع، ولذا يجب توخي الخذر والتعرف علي أفضل الطرق للتعامل.
- الحساسية بكل أنواعها
تعد من أبرز أسباب الشعور بضيف التنفس،فحساسية الصدر وحساسية الطعام، يعرضان الشخص للشعور والإصابة بضيق التنفس، ويجب عليهم أخذ العلاجات الخاصة بالعلاج لتجنب الاختناق وتكون علاجات مضادة للهيستامين.
- القلق والتوتر
يعد من المشاعر السلبية التي يمر بها الشخص، وتزيد من شعوره بضيق التنفس والسبب يرجع إلي تعرضالشخص للشعور باضطرابات نفسية كالشعورر بالقلق والتوتر.
- نزلات البرد الشديدة
تعد من الأمور المسببة للإصابة والشعور بضيق التنفس، والسبب يرجع إلي الإصابة بالتهاب وضيق في ممرات الهواء بالإضافة إلي الإصابة بأعراض البرد كالسعال والعطس والرشح واحتقان الحلق وسيلان الأنف.
- الانسداد الرئوييعد من أبرز الأسباب المؤدة للإصابة بضيق التنفس، فعندما يقل تدفق الدم الغني بالأكسجين إلي الرئتين يزداد فرص الإصابة بالجلطات الدموية، وهذا يؤدي إلي الإصابة بألم الصدر وضيق التنفس.
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