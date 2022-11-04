أمراض تشعرك بضيق التنفس أبرزها الربو والقلق

كتبت فاطمة ياسر

يتعرض نسبة كبيرة من الأشخاص للشعور بضيق التنفس الشديد دون معرف الأسباب وراء ذلك، وهذا الضيق قد يكون من ضمن أسباب العديد من الأمراض المصاب بها الشخص، ويجب عليه توخي الحذر ومعرفة السبب علاجه على الفور لتجنب هذا الشعور الصعب تحمله.

ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع “HEALTHLINE” الطبي أبرز الأمراض التي تزيد من حدة الشعور بضيق التنفس، ومنها:

- الربو الشعور بضيق التنفس ربما يكون علامة تحذيرية للإصابة بالربو، فالأشخاص المصابون به يعانون من ضيق شديد في ممرات الهواء في الصدر، ويصبح المصاب به أكثر عرض للشعور والإصابة بضيق التنفس الشديد، ويزداد الأمر سوء، عندما يتعرض مريض الربو لبعض المسببات للإصابة بالحساسية كحبوب اللحقاح، والغبار، والأتربة، والأدخنة، أو خلال فصل الخريف أو الربيع، ولذا يجب توخي الخذر والتعرف علي أفضل الطرق للتعامل.