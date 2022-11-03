محافظ الدقهلية يحيل 90 محضرا بالمخالفات في مجال المخابز والأسواق للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع، لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد، قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية والأسواق، أسفرت عن تحرير90 محضرا في مجال المخابز والاسواق والمحلات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة، ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ان الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور علي الاسواق والمحلات والمخابز، بنطاق مراكز ومدن تمي الأمديد، ودكرنس وشربين ونبروه والمنصورة، كما شملت الحملات المرور علي محلات الجزارة بالتنسيق والتعاون مع الدكتور السيد الحسانين، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 29 محاضر نقص وزن ،و13 محضر مواصفات، و4 محاضر تصرف في دقيق بكمية قدرها (17 شيكارة)، 3 محاضر عدم وجود قائمة، 5 محاضر عدم وجود سجل، و2 محضر عدم إعطاء بون للمواطنين، 3 محاضر توقف عن الإنتاج بدون إذن، و1 محضر تجميع بطاقات تموين بعدد (492بطاقة)، و5 محاضر عدم اعلان عن الاسعار، و3 محاضر عدم حمل شهادةصحية، و4 محاضر ذبح خارج السلخانة، و1محضر سلع غير صالحه للإستهلاك الآدمي، وقال انه تم التحفظ على 850 كجم أسماك مملحة غير صالحه للإستهلاك الآدمي، و60 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة، مضيفا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفي ذات السياق، استمرت حملات اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والأحياء للمرور علي المحلات والمطاعم ومنافذ بيع السلع ففي مركز ومدينة المطرية، قال محمد حمص رئيس المركز، إنه تم المرور على 7 منشآت، وتم تحرير 17 محضر متنوع شملت محاضر صحية وبيئية وتموينية وإعدام كميات من الأغذية واللحوم المصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة، بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى بالمحافظات وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية