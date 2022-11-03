متلازمة القولون العصبى.. العلامات والأعراض والتشخيص والعلاج

كتبت إيناس البنا

متلازمة القولون العصبي هي حالة تؤثر على الجهاز الهضمي للفرد، 7 إلى 16 % من الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة، وعلاوة على ذلك ، فإن هذه الحالة تصيب النساء والشباب فى سن المراهقة

يمكن أن تتراوح أعراض هذه الحالات وتبدأ بآلام البطن والغازات إلى الإمساك والإسهال، وفي الحالات الشديدة ، يمكن أن يتسبب أيضًا في تلف الأمعاء

متلازمة القولون العصبي هي حالة مزمنة بطبيعتها ، وبالتالي تحتاج إلى متابعتها على المدى الطويل.

ما هي علامات وأعراض متلازمة القولون العصبي؟



في البداية ، قد لا يلاحظ المرء أي نوع من الأعراض ومع تقدم المرض يبدأ الشخص في ملاحظة علامات المرض، ووقتها يجب استشارة طبيبك وذلك للسيطرة على الحالة، ونقدم علامات وأعراض القولون العصبي وفقا لموقع " onlymyhealth".

التشنج

الانتفاخ والغازات

الإمساك

الإسهال

ألم في البطن

قد يعاني صاحب هذه الحالة من الإسهال وكذلك الإمساك. وقد لا تستمر هذه الأعراض لفترة طويلة أو تختفى ثم تظهر فجأة مرة أخرى

كيف يتم تشخيص متلازمة القولون العصبي؟



الأعراض التي تعاني منها هي إحدى طرق تشخيص متلازمة القولون العصبي، قد يُنصح أيضًا بإجراء بعض الاختبارات لاستبعاد أي سبب آخر.

فحص عينة البراز لاستبعاد الإصابة

فحص الدم للتحقق من فقر الدم واستبعاد مرض الاضطرابات الهضمية

تنظير القولون

اتبع حمية لاستبعاد الحساسية

ما هي العلاجات المتاحة لمتلازمة القولون العصبي؟



لا يوجد علاج دائم لمتلازمة القولون العصبي وسيصف لك طبيبك علاجات تهدف إلى تخفيف الأعراض. النظام الغذائي والأدوية والعلاجات المنزلية ؛ كل هذه يمكن أن توفر الراحة من الحالة.

النظام الغذائي:



يمكن أن يلعب نظامك الغذائي دورًا كبيرًا في مساعدتك على التحكم في الأعراض، من المحتمل أن يوصيك طبيبك بأخصائي تغذية سيرشدك إلى نوع الطعام الذي يجب أن تأكله وما يجب عليك تجنبه.

الأدوية:



قد يوصي طبيبك أيضًا ببعض الأدوية التي تساعد في إدارة الأعراض، اعتمادًا على أعراضك وطريقة استجابتك للأدوية ، سيصف لك طبيبك الأدوية، قد تحتوي الأدوية الموصوفة على:

الأدوية المضادة للإمساك

الأدوية للسيطرة على التشنجات العضلية

مضادات حيوية

مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات لتخفيف الألم

العلاجات المنزلية:



قد يساعدك إجراء تغييرات في نمط الحياة على تخفيف الأعراض متلازمة القولون المتهيّج. يمكن أن يكون بعض هؤلاء: