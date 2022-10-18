التنفس العميق والتنويم المغناطيسى.. أبرز علاجات القولون العصبى

كتبت ميرفت رشاد

يلعب التوتر والقلق على وجه الخصوص دورًا رئيسيًا في متلازمة القولون العصبي ، وغالبًا ما تكون العلاقة في اتجاهين ، كما قالت إيلينا إيفانينا ، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي بمدينة نيويورك ، يمكن أن تؤدي الحالة العاطفية إلى تفاقم أعراض القولون العصبي ، ويمكن أن تؤدي الأعراض بدورها إلى تفاقم التوتر والقلق، الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي أدمغتهم أكثر استجابة لإشارات الألم من الجهاز الهضمي ، وإليك مجموعة متنوعة من علاجات إدارة الإجهاد لتقليل الانزعاج في كل من دماغك وأمعائك ، وفقا لما نشره موقع "livestrong".

1. التنويم المغناطيسي للقناة الهضمية

العلاج بالتنويم المغناطيسي هو أكثر تدخلات العقل والجسم شيوعًا المستخدمة في القولون العصبي ، وفقًا للمركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية (NCCIH).

في العلاج بالتنويم الإيحائي الموجه من القناة الهضمية ، يقوم معالج مدرب بتوجيه الشخص إلى حالة من الوعي المركزة والاسترخاء ويستخدم الاقتراحات والصور لتهدئة الجهاز الهضمي وتحويل التركيز عن الانزعاج في الجسم ، وفقًا لطب ميتشجان .

وفقًا لمراجعة يونيو 2015 في علم الأدوية والعلاجات الغذائية ، وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي والذين يخضعون للتنويم المغناطيسي يميلون إلى الشعور بتخفيف كبير وطويل الأمد من الأعراض.

2. العلاج السلوكي المعرفي

العلاج المعرفي السلوكي ، الذي يستخدم لعلاج مجموعة من مشكلات الصحة العقلية ، يمكن أن يساعد أيضًا الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي، على إعادة صياغة أفكاره .

3. التنفس العميق

يُسمى أيضًا التنفس العميق ، وتركز هذه الممارسة على تحريك بطنك للداخل والخارج مع كل نفس بدلاً من صدرك.

لا يمكن لهذه التقنية فقط تنظيم ضربات قلبك وضغط الدم ، وفقًا لمنشورات هارفارد الصحية ، ولكن الحجاب الحاجز - العضلات الكبيرة الموجودة أسفل الرئتين - قد يقوم أيضًا بتدليك أعضاء الأمعاء، يمكن أن يكون ذلك مفيدًا لتهدئة النظام للمساعدة في علاج الإسهال،ويمكن أن يساعد في استرخاء القولون للمساعدة في الإمساك .

4. النشاط البدني

في إحدى الدراسات ، التي نُشرت في يناير 2015 في المجلة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي ، أفاد الأشخاص المصابون بمرض القولون العصبي الذين مارسوا تمارين هوائية معتدلة (عادة ما يمشون أو يركبون الدراجات حوالي خمس ساعات في الأسبوع) انخفاضًا في الأعراض وشعروا بتعب أقل وقلق أقل واكتئاب أقل. بالإضافة إلى ذلك ، من المعروف أن النشاط البدني بشكل عام يقلل من التوتر

5. اليوجا

وجدت دراسة نُشرت في ديسمبر 2015 في المجلة الأوروبية للطب التكاملي أن ساعة واحدة من اليوجا ثلاث مرات في الأسبوع لمدة ثلاثة أشهر قللت بشكل كبير من أعراض القولون العصبي مع تحسين نوعية الحياة وتخفيف القلق.