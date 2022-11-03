بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصيب 6 أشخاص بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الخميس، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالحي الإماراتي جنوب بورسعيد.

استقبل مستشفى الزهور كلا من: محمود محمد محمود مختار 19 عامًا، وطارق محمد السيد القناوي 38 عامًا، ومحمد سمير السيد البسيوني 44 عامًا، وروفان مجدي محمد عطا 23 عامًا، نجاه فاروق محمد محمد 55 عامًا، أميرة مجدي محمد شليل 24 عامًا، مصابين بكدمات إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالحي الإماراتي جنوب بورسعيد.

وخرجت جميع الحالات عقب تلقي الاسعافات الأولية والخدمات الطبية اللازمة، فيما عدا المصاب: محمد سمير السيد البسيوني، الذي مازال يتلقى العلاج، وحُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.