اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ولى عهد الأردن: أزمات العالم تتطلب عمل عربى تكاملى

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 02:56 م
ولى عهد الأردن: أزمات العالم تتطلب عمل عربى تكاملى القمة العربية
رسالة الجزائر - بيشوى رمزى

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قال الأمير حسين بن عبد الله، ولى عهد الأردن، إن الأزمات التى يشهدها العالم تطلب عمل عربى تكاملى، مؤكدا على ضرورة العمل العربى المشترك لأن المشاكل متشابهه فيما بيننا كعرب.
 
وأضاف، فى كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة اليوم الأربعاء، أن السلام العادل واقامة الدولة الفسيطينية خيار مهم لا يمكن الحياد عنه، مشيرا إلى أن بلاده تستمر فى حماية  القدس والمقدسات. 
 
قال إن الشعوب العربية الشابة أمانة فى رقباتنا لتحقيق الاستقرار والسلامة فى عالمنا.
 
وتأتي القمة العربية فى هذه الدورة بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات على خلفية تفشى وباء كورونا، حيث انعقدت لآخر مرة فى مارس 2019، فى تونس.

القمة العربية

القمة العربية بالجزائر

الجزائر

الجلسة الافتتاحية لقمة الجزائر

الجلسة الافتتاحية للقمة العربية

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