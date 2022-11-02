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موفد القاهرة الإخبارية: وصول الرئيس السيسي قاعة المؤتمرات بالجزائر

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 10:19 ص
موفد القاهرة الإخبارية: وصول الرئيس السيسي قاعة المؤتمرات بالجزائر الرئيس السيسى ونظيره الجزائرى
كتب سمير حسنى

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قال أحمد أبو زيد، موفد قناة القاهرة الإخبارية الى الجزائر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل إلى قاعة ومركز عبداللطيف رحال وهى القاعة التى تحتضن القمة العربية في العاصمة الجزائر. 

أضاف مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن المسؤولين العرب بدأوا في التوافد إلى القاعة التي تحتضن القمة العربية، حيث وصل كلا من الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، والتونسى قيس سعيد.

ومن المقرر، أن يلقي الرئيس السيسى، كلمة مصر أمام القمة العربية، اليوم الأربعاء، والتى تتضمن تضافر الجهود خلال المرحلة الراهنة نحو تعزيز التضامن بين الدول العربية كافة وتعزيز أطر العمل العربي المشترك.
 
كان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن مشاركة الرئيس السيسى بالقمة العربية تأتى في إطار حرص مصر على تدعيم أواصر علاقات التعاون والاخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة واستمراراً لدور مصر المحورى فى تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة.
 
وأضاف المتحدث الرسمى، أن قمة الجزائر ستهدف إلى التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة، بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصةً في ظل التحديات القائمة المتعددة على المستويين الدولي والإقليمي، لاسيما نتيجة تبعات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، وما فرضه ذلك من ضغوط مختلفة على الدول العربية.

القاهرة الإخبارية

قناة القاهرة الإخبارية

تردد قناة القاهرة الإخبارية

انطلاق قناة القاهرة الإخبارية القمة العربية

الجزائر



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