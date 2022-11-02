ضبط 12 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمنوفية

المنوفية - فريق المحافظات

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية الطب البيطرى فى شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك بنطاق المحافظة.

يأتى ذلك في ضوء ما تقوم به محافظة المنوفية من مجهودات مضنية لإحكام الرقابة على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

حيث أشار الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطري أنه استمراراً لتنفيذ تكليفات محافظ المنوفية، فقد واصلت إدارة المجازرواللحوم بالمديرية جهودها وبالتنسيق التام مع رؤساء الوحدات المحلية ومديريات الصحة والتموين فى شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على كافة المنشأت الغذائية وأماكن تداول اللحوم بنطاق المحافظة.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 42 محضر جنح بإجمالى مضبوطات تزيد عن 12 طنا و518 كجم لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الوقائع حفاظا على الصالح العام.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في التنسيق التام مع مديريات الطب البيطرى والصحة والتموين في شن الحملات الرقابية المفاجئة بنطاق المحافظة لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية مع اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.