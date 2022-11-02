جولة لمحافظ الشرقية فى الحسينية لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

فريق المحافظات

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية زيارة مفاجئة لمجلس مدينة الحسينية لمتابعة سير انتظام العمل به، والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم والتزامهم بمواعيد العمل الرسمية، مشدداً على رئيس المركز باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

واطمأن المحافظ من المهندس سامى معجل، رئيس مركز ومدينة الحسينية، على نسب تنفيذ ملف تقنين أراضى أملاك الدولة، حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية فى هذ الملف الحيوى والمهم 80%، ليشدد المحافظ على رئيس المركز بسرعة الانتهاء من هذا الملف وعقد لقاءات دورية مع المتعديين لتشجيعهم على المضى قدما والاستفادة من حزمة التيسيرات التى قدمتها المحافظة للدخول تحت مظلة الدولة والقانون.

كما تابع المحافظ مع رئيس المركز معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروعات حياه كريمة الجارى تنفيذها بعدد 41 قرية و740 تابع بمركز الحسينية وتمت الإشارة الى أن اجمالى المشروعات الجارية 895 مشروع فى كافة القطاعات الخدمية المختلفة (مياه الشرب والصرف الصحى - الغاز الطبيعى - الاتصالات - الرصف - التموين - الزراعه - الصحة - الطب البيطرى - الرى - كهرباء - تعليم) حيث تم الانتهاء من تنفيذ470 مشروع وجارى تنفيذ 237 مشروع وسيتم البدء فى تنفيذ 188 مشروع بنسبة تنفيذ كلية بلغت 75%.

وخلال اللقاء قدم رئيس مركز ومدينة الحسينية للمحافظ شرحا تفصيليا عن مكونات مشروع انشاء مبنى مجلس المدينة الجديد وتمت الإشارة الى أن المبنى مقام على مساحة 840 م ومكون من 5 طوابق وبتكلفة مالية 8 مليون و795 ألف جنية بمعرفة مديرية الإسكان بالشرقية حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية 80 % وجارى تكثيف ورديات العمل لسرعة الانتهاء من كافة الاعمال ودخوله الخدمة الفعلية طبقا للجدول الزمنى المحدد.

كما استعرض رئيس مركز الحسينية خطة الرصف الجارية بشوارع المدينة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2022/2023 وتمت الإشارة الى انه جارى الانتهاء من اعمال رصف شارع المركز بطول 1.5 كم وعرض 7م وشارع ترعة سراج بطول 2 كم وعرض 14 م وشارع بورسعيد بطول 1.2 كم وعرض 6 م وشارع المدارس بطول 800 م وعرض 10 م وشارع الشادر بطول 1.2 م وعرض 6 متر باجمالى اطوال 6.7 كم وبتكلفة اجمالية 9 مليون و 254 ألف جنيه.

كما شدد المحافظ على إسراع الخطى فى تنفيذ المشروعات الجارية بنطاق المركز مع إلزام الشركات المنفذة بالمواصفات القياسية فى العمل والالتزام بالجدول الزمنى المحدد لإنهاء الأعمال ليشعر المواطن بحجم ما تقدمة الدولة من انجازات فى كل القطاعات الخدمية والتنموية.

وفى سياق متصل، رؤساء أقسام الإدارة التعليمية بالحسينية للتعرف على كل احتياجاتهم والمعوقات التى تواجههم لضمان حسن سير انتظام العملية التعليمية، وذلك فى حضور محمد فؤاد الرشيدى وكيل أول وزارة التربية والتعليم مصطفى خريبه مدير إدارة تنسيق المتابعة بمديرية التربية والتعليم.

وأكد محافظ الشرقية أنه لن يسمح بأى إهمال أو تراخى فى ملف التعليم كونه يُعد أحد الأدوات المهمة لنهوض وتقدم البلاد قائلاً أبناؤنا أمانة ويمثلون نواه لصنع مستقبل الوطن وأنتم تنفيذيون تؤدون عملكم طبقاً للوائح والقوانين المنظمة لحسن سير وانتظام العمل بالطريقة المثلى التى تضمن بناء أجيال جديدة قادرة على المساهمة فى بناء وتقدم البلاد.

كما كلف المحافظ وكيل اول وزارة التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من تحديد مهام العاملين بإدارة الحسينة التعليمية وتوزيع الاختصاصات وتكوين رؤية سليمة لإعادة ترتيب دولاب العمل داخل الإدارة بما ينعكس على تحسين العملية التعليمية، وكذلك اعداد دورات تدريبية لمديرى المدارس ورؤساء الأقسام فى مجالات شئون الطلبة وشئون العاملين والشئون القانونية والشئون المالية لرفع كفاءتهم ولحسن سير العمل وانتظامه .

وكلف المحافظ وكيل اول وزارة التربية والتعليم بعقد اجتماعات أسبوعية مع رؤساء الأقسام والعاملين بالتربية والتعليم لاستعراض المشكلات التى تواجههم خلال عملهم وإيجاد حلول عاجلة لها وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لأداء عملهم بالشكل الأمثل قائلاً : كلنا نعمل للصالح العام وخدمة البلاد فى المواقع المختلفة وأثق بكم فأنتم على قدر المسئولية ونأتمنكم على مستقبل أبنائنا.

ودعا المحافظ الجميع إلى التكاتف والعمل من اجل مصلحة الوطن وعدم الانسياق وراء ما ينشر ويكتب على صفحات التواصل الاجتماعي بسلبياتها وإيجابياتها، مؤكداً ضرورة التركيز فى العمل وإعلاء المصلحة العامة على المصالح الشخصية الضيقة.

وفى نهاية الاجتماع قرر المحافظ تكليف عبد العظيم القادرى للقيام بأعمال مدير إدارة الحسينية التعليمية وخالد نويرة للقيام بأعمال وكيل إدارة الحسينية التعليمية، وذلك لصالح العمل وللنهوض بالعملية التعليمية بمركز ومدينة الحسينية.

وأكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولى اهتماما خاصاً بالتعليم وتسعى جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية للوصول لتقديم تعليم جيد إلى أبنائنا الطلاب يتماشى مع تطورات العصر الحديث.

جاء ذلك خلال لقائه مع رؤساء أقسام الإدارة التعليمية بالحسينية للتعرف على كافة احتياجاتهم والمعوقات التى تواجههم لضمان حسن سير انتظام العملية التعليمية، وذلك فى حضور الأستاذ محمد فؤاد الرشيدى وكيل أول وزارة التربية والتعليم والمهندس سامى معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية والأستاذ مصطفى خريبه مدير إدارة تنسيق المتابعة بمديرية التربية والتعليم.



محافظ الشرقية فى الحسينية