المرور يحرر 15 ألف مخالفة تجاوز للسرعة المقررة على الطرق خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 79689 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 15505 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجحت الجهود في ضبط 731 مخالفة السير بدون تراخيص و3 دراجات نارية مخالفة، و27 مخالفة موقف عشوائى و17 مخالفة شروط التراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.