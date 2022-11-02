اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الطقس فى الغربية.. شمس ساطعة بعد تعرض المحافظة لأمطار متوسطة أمس

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 11:13 ص
الطقس فى الغربية.. شمس ساطعة بعد تعرض المحافظة لأمطار متوسطة أمس شمس ساطعة فى سماء الغربية
فريق المحافظات

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شهدت محافظة الغربية منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء، طقسا معتدلا وسطوع أشعة الشمس منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، وذلك بعدما تعرضت بعض مراكز المحافظة أمس لأمطار متوسطة وانخفاض في درجات الحرارة.

كانت محافظة الغربية أعلنت عن رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وموجة التقلبات الجوية، حيث تم الدفع بسيارات مجالس المدن والأحياء وشركة المياه والصرف الصحى إلى مختلف المناطق والشوارع لإزالة تجمعات المياه.

وكلف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رؤساء الأحياء، بالتواجد فى الشوارع لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات، لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وأكد المحافظ، على التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.

طقس معتدل بالغربية
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