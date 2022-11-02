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افتتاح المعرض الأول لطلاب النحت بفنون تطبيقية بنها بعنوان "الفن حياة".. صور

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 11:27 ص
افتتاح المعرض الأول لطلاب النحت بفنون تطبيقية بنها بعنوان "الفن حياة".. صور جانب من الافتتاح
القليوبية - إبراهيم سالم

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افتتح الدكتور عبد المؤمن شمس الدين القرنفيلي، عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها، معرض طلاب قسم النحت والتشكيل المعماري والترميم بالكلية بعنوان "الفن حياة" برعاية الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة سارة عبدربه محمد رئيس قسم النحت والتشكيل المعماري والترميم بالكلية، والمشرف على المعرض بالاشتراك مع عدد من المعيدين بالقسم، إن المعرض يعد الأول للقسم على مدار السنين الماضية، حيث تم الاستعانة بأعمال الطلبة والطالبات وبعض مشاريع التخرج المتميزة للسنة الماضية.

وأضافت محمد، أن المعرض يضم أعمال نحت بارز ونحت مجسم وجميع الأعمال لها علاقة المجتمع والحضارة المصرية القديمة، فمثلا من بين الأعمال مجسمات لتغير المناخ بالإشارة إلى مؤتمر المناخ المزمع عقده خلال الأيام القليلة القادمة، كما تم تقديم أعمال مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة باعتبارها كانت قائمة على أعمال النحت والعمارة ومدى تأثير حضارتنا القديمة في الطلبة.

بعد افتتاح المعرض
بعد افتتاح المعرض

 

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

 

خلال تفقد المعرض 2
خلال تفقد المعرض 2

 

خلال تفقد المعرض
خلال تفقد المعرض

 

يد الكلية مع الطلاب المشاركين بالمعرض
عميد الكلية مع الطلاب المشاركين بالمعرض

اخبار القليوبية

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