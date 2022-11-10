وزير البترول: مصر لديها قاعدة تصنيع محلية قوية وشراكات مع دول الجوار

كتبت - مروة الغول

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع أنطونيو بييترى رئيس شركة أسبن تك العالمية والوفد المرافق له ، وذلك استكمالاً لسلسة اللقاءات والمباحثات التي يجريها وزير البترول مع كبريات الشركات العالمية المشاركة فى فاعليات قمة المناخ COP 27 التى تستضيفها حالياً مدينة شرم الشيخ .

وأوضح الملا أنه تم خلال اللقاء بحث سبل ودعم التعاون المشترك، واستعراض الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها قطاع البترول المصرى فى مجالات التكرير والبتروكيماويات وكفاءة الطاقة وتكنولوجيات خفض الانبعاثات وقطاع التعدين وتدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية .

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية خلال اللقاء على أهمية يوم إزالة الكربون والمقرر عقده غداً ضمن فاعليات القمة، لاطلاع العالم على الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة ووضع خطط للتعاون سوياً في هذه المجالات، وأضاف أن مصر بدأت بالفعل في تنفيذ مشروعات التحول الطاقى خلال السنوات الماضية، وتسعى إلى التنوع فى استخدام التكنولوجيات والحلول المتكاملة فى أنشطة صناعة البترول والغاز، وكذلك تطوير قطاع التعدين من خلال الإصلاحات التشريعية التى تمت خلال الفترة الماضية والتى حفزت الشركات لضخ مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوى .

وأضاف الملا أن مصر لديها قاعدة تصنيع محلية قوية وهناك شراكات مع دول الجوار للاستفادة من إمكانيات كل دولة ، ويوجد رغبة من الشركات للعمل فى مشروعات الطاقة المختلفة .

ومن جانبه أكد بييترى أن التكنولوجيات تطورت كثيراً خلال الفترة الماضية، معلناً عن رغبة الشركة التى تمتلك حلول تكنولوجية متطورة للعمل فى أنشطة صناعة البترول والغاز وكذلك مجالات التعدين وكفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات والهيدروجين، بالإضافة إلى تطوير مهارات العاملين، مشيداً ببرنامج التحديث والتطوير الذى ينفذه قطاع البترول المصرى والبرامج الـ 7 المختلفة التى يشملها فى كافة الأنشطة البترولية.