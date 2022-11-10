هيئة الدواء توجه المواطنين للإبلاغ عن الآثار السلبية للأدوية واللقاحات.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

وجهت هيئة الدواء المصرية المواطنين بالإبلاغ عن الآثار السلبية أو العكسية للأدوية واللقاحات.

وقالت هيئة الدواء المصرية: قم بدورك.. بلغ عن الآثار العكسية​ واللقاحات هي أفضل الوسائل لحماية الأفراد من الأمراض المعدية ولكن يمكن أن تحدث آثار عكسية.​

ونصحت هيئة الدواء المصرية بضرورة الإبلاغ عن أي آثار عكسية للأدوية واللقاحات عن طريق:​الموقع الإلكتروني: www.edaegypt.gov.eg.​ والخط الساخن للهيئة برقم 15301.