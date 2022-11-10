نصائح للحفاظ على صحتك خلال موجات الطقس البارد وسقوط الأمطار

كتبت فاطمة خليل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن إمكانية تساقط الأمطار خلال الساعات المقبلة، فى ظل انتشار الغيوم وتكاثر السحب الخفيفة والمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة والقليوبية، لذا فى هذا التقرير نتعرف على 10 نصائح للحفاظ على صحتك خلال سقوط الأمطار والطقس البارد، بحسب موقع smarterhealth.



نصائح للحفاظ على صحتك خلال الطقس البارد والأمطار 1. الابتعاد عن التعرض للأمطار

يمكن أن تزداد نزلات البرد سوءًا عندما تتعرض للمطر، حيث إن هناك نظرية تقول إن جسمك يقيد تدفق الدم إلى الأطراف، مثل أنفك، للحفاظ على دفء جسمك، لذا احم نفسك من التعرض المباشر للأمطار حتى لا تصاب بنزلة برد.

2. استهلك فيتامين سى

يمكن أن يساعد فيتامين سى فى تسريع الشفاء إذا كنت مصابًا بالأنفلونزا، كما يساعد فى دعم نظام المناعة الصحى، ويقلل من شدة الأنفلونزا، ويمكن العثور على فيتامين سى فى المصادر الطبيعية مثل الفلفل الأحمر والأخضر والبابايا والأناناس.

3. خذ حماما ساخنا

الحصول على حمام ساخن بعد التعرض للمطر، يزيد درجة حرارة جسمك تدريجيًا ويزيل الجراثيم ويحميك من العديد من الإصابات المحتملة، ويمكنك الحصول على العديد من الفوائد العلاجية من نقع القدم.

4. تناول الأطباق الدافئة

عندما تصبح الأيام باردة وممطرة، قد تفضل شرب المشروبات الدافئة مثل كوب دافئ من الشاى الأخضر أو الشيكولاتة الساخنة أو وعاء من الحساء الساخن، يمكن أن يساعد تناول الأطعمة والمشروبات الدافئة في حمايتك من الإصابة بنزلات البرد أو التعرض للعدوى الأخرى بسبب التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة.

5. الحفاظ على النظافة الشخصية

تأكد من الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية ومعقمة، حتى لو أصبت بنزلة برد، حافظ على نظافة يديك بغسلها بانتظام أو باستخدام معقم اليدين.

6. تلبية احتياجاتك اليومية من السوائل

قد تشعر بالعطش أقل عندما يكون الجو باردًا، ومع ذلك، يجب ألا تنتظر حتى تشعر بالعطش للشرب فقد يؤدى ذلك إلى الجفاف، تأكد من الحفاظ على رطوبتك جيدًا حتى فى درجات الحرارة المنخفضة للمساعدة فى طرد السموم من جسمك.

7. طهى طعامك فى المنزل

يمكنك الحفاظ على صحتك فى موسم الأمطار من خلال تلبية احتياجاتك الغذائية اليومية وتجنب الأطعمة السريعة أو الأطعمة المصنعة ومن المستحسن أن تطهو أكثر وتحافظ على نظافة مطبخك.