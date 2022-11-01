اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 05:24 م
أكرم القصاص
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وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية يفتتح بطولة الجمهورية للشطرنج الخاطف

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 03:52 م
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية يفتتح بطولة الجمهورية للشطرنج الخاطف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية يفتتح بطولة الجمهورية للشطرنج
الغربية فريق محافظات

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افتتح يسرى الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، بطولة الجمهورية للشطرنج الخاطف بالصالة المغطاة بنادى سيتى كلوب، بالتعاون مع منطقة الغربية للشطرنج المستضيفة لبطولة الجمهورية للشطرنج الخاطف برئاسة محمد خلاف رئيس منطقة الغربية.
 
ويشارك فى البطولة لاعبين من الرجال والسيدات والشباب ورواد فوق 60 سنة وناشئين تحت 8 و10و12 و14و16 سنة بنين وبنات، وسيتم توزيع جوائز مالية على الفائزين بإجمالى 61 جائزة. 
 
ووجه يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية الشكر لمنطقة الغربية للشطرنج على تنظيمها لتلك البطولة، مضيفا أن لعبة الشطرنج أكثر الألعاب شهرة حيت سميت بلعبة الأذكياء، ولها فوائد عديدة على الصحة العقلية للشخص، وتساعد فى تنشيط العقل والذاكرة، وزيادة القدرة على التركيز أثناء اللعب فيها لفترات طويلة.
 
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية يفتتح بطولة الجمهوريه للشطرنج الخاطف (2)
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية يفتتح بطولة الجمهوريه للشطرنج الخاطف (2)

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية يفتتح بطولة الجمهوريه للشطرنج الخاطف (1)
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية يفتتح بطولة الجمهوريه للشطرنج الخاطف (1)

 


محافظة الغربية

الشباب والرياضة

بطولة الجمهورية للشطرنج الخاطف

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