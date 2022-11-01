وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية يفتتح بطولة الجمهورية للشطرنج الخاطف

الغربية فريق محافظات

افتتح يسرى الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، بطولة الجمهورية للشطرنج الخاطف بالصالة المغطاة بنادى سيتى كلوب، بالتعاون مع منطقة الغربية للشطرنج المستضيفة لبطولة الجمهورية للشطرنج الخاطف برئاسة محمد خلاف رئيس منطقة الغربية.

ويشارك فى البطولة لاعبين من الرجال والسيدات والشباب ورواد فوق 60 سنة وناشئين تحت 8 و10و12 و14و16 سنة بنين وبنات، وسيتم توزيع جوائز مالية على الفائزين بإجمالى 61 جائزة.

ووجه يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية الشكر لمنطقة الغربية للشطرنج على تنظيمها لتلك البطولة، مضيفا أن لعبة الشطرنج أكثر الألعاب شهرة حيت سميت بلعبة الأذكياء، ولها فوائد عديدة على الصحة العقلية للشخص، وتساعد فى تنشيط العقل والذاكرة، وزيادة القدرة على التركيز أثناء اللعب فيها لفترات طويلة.