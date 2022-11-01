على قد الأيد.. فوائد صحية مذهلة للفول السودانى يحافظ على صحة القلب

كتبت ميرفت رشاد

الفول السوداني عنصر أساسي في العديد من المطابخ ، وغالبًا ما يوجد في شكل زبدة الفول السوداني، فهو غذاء غني بالطاقة والمغذيات، إنها تتميز بمزيج مشبع من الألياف والبروتين والدهون للمساعدة في الحفاظ على شعورك بالنشاط بعد تناول الوجبة، وهي توفر جرعة رائعة من العناصر الغذائية الهامة مثل حمض الفوليك والمغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد، عندما تكون نيئة وغير مملحة ، فإنها تحتوي فقط على 3 ملليجرام من الصوديوم لكل وجبة، وإليك الفوائد الصحية لتناوله ، وفقا لما نشره موقع "eatingwell".

يزيد تحميص الفول السوداني من محتوى الدهون بحوالي 0.3 جرام لكل وجبة ، ويمكن أن يحتوي الفول السوداني المملح على أكثر من 100 مجم من الصوديوم لكل وجبة ، وهو عدد كبير جدًا ، نظرًا لأن الحد اليومي الموصى به للصوديوم هو 2300 مجم (و 1500 مجم للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب ) هناك أيضًا خيارات للفول السوداني المملح قليلًا (والمكسرات الأخرى) في الوقت الحاضر ، مما يساعد على خفض الصوديوم ، وعادة ما يكون أقل من 50 مجم لكل وجبة .

فوائد صحية للفول السوداني

1. إنها مليئة بمضادات الأكسدة

حددت الأبحاث الفول السوداني على أنه "غذاء وظيفي" ، مشيرة إلى مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها، تشمل مضادات الأكسدة هذه الأحماض الفينولية والفلافونويد ، والتي توجد أيضًا في أنواع الشاي الأخضر والأسود والتفاح وفول الصويا، والمثير للدهشة أن قشور الفول السوداني تحتوي على نسبة أعلى من مضادات الأكسدة من الفول السوداني كله

2. إنقاص الوزن والحفاظ على وزن صحي

على الرغم من أنها قد تبدو عالية في السعرات الحرارية ، إلا أن المكسرات (بما في ذلك الفول السوداني) تعتبر وجبة خفيفة رائعة إذا كنت تحاول إنقاص الوزن أو الحفاظ على وزن صحي، يمكن أن يساعد مزيج البروتين والألياف والدهون الصحية الموجودة في الفول السوداني على الشعور بالشبع والرضا بين الوجبات، قد يساعدك ذلك في التغلب على الجوع ومنع الإفراط في تناول الطعام.

3. القلب بصحة جيدة

يحتوي الفول السوداني على مزيج من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان التي توفر عددًا كبيرًا من الفوائد الصحية للقلب ، أحدها يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار ، أو مستويات الكوليسترول "الأقل صحية"،يحتوي الفول السوداني أيضًا على النياسين (فيتامين ب 3) ، وهو مهم لصحة القلب.

4. موازنة السكر في الدم

وجدت الأبحاث أن المكسرات ، بما في ذلك الفول السوداني ، يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري وتحسين النتائج للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري بالفعل.