"عبير" عثرت على شيك بمليون جنيه وأعادته لصاحبه: "ما آخدش فلوس مش تعبانة فيها"

الإسكندرية جاكلين منير

قصة ملهمة شهدتها محافظة الإسكندرية، تؤكد على أن أبناء مصر الشرفاء ومن يتحلون بصفة الأمانة هم كثيرون، حيث قامت عبير على العاملة بأحد الأندية الكبرى بالإسكندرية بالعثور على شيك به مبلغ مالى كبير يقدر بنحو مليون جنيه وأعادته "عبير" إلى صاحبه، مما دعا إدارة النادى إلى تكريمها وتسليمها شهادة تقدير تكريما لها على أمانتها.

وقالت عبير على العاملة بأحد الأندية الكبرى بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع": "أنا بحكم شغلى داخل حمامات النادى، أعثر على أشياء مفقودة، وفى ذلك اليوم وجدت شيكا على رخامة الحمام"، وأضافت قائلة : فور العثور عليه قرأت ما به وجدته رقم 1 وبجواره 6 أصفار، لم أفكر كثيرا وتوجهت إلى مديرى المباشر وأبلغته تليفونيا بما وجدته، فطلب من الحضور إلى مكتبة وتسليم الشيك وبالفعل سلمته.

واستطردت قائلة: "فوجئت فى اليوم التالى بقرار النادى بتكريمى على أمانتى، وكنت فرحانة اوى لتكريمى، وعيالى فرحت معايا، اتكرمت من رئيس النادى وأقل حاجة نقدمها للمكان اللى بنحبه ونشتغل فيه هو الأمانة"

وأضافت قائلة: "لم أتردد لحظة فى تسليم الشيك، لأن حاجة مش بتاعتى متلزمنيش، مش قرش إلا يدخل بيتى إلا اللى تعبت وشقيت به"

وأضافت :" شهادة التقدير عندى بالدنيا، ودى ليس المرة الأولى التى أعثر فيها على مفقودات، عثرت فى السابق على 3 موبيل وملابس وساعة ونظارة، وكلها سلمتها إلى الإدارة، واختتمت قائلة: "إلا الأمانة، نتقى الله لكى يجعل لنا مخرجا".



عبير على: الأمانة أهم شئ