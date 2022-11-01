المشدد 7 سنوات لـ3 عاطلين سرقوا مصوغات ذهبية من تاجر بالإكراه فى السلام

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام، بلاغا من تاجر، يفيد أنه أثناء خروجه لمحله ملك له مصوغات وبحوزته حقيبه بها مصوغات، فوجي بأحد الأشخاص يعترض طريقه وظهر شخصين مجهولين علي دراجة نارية، يرتديان أقنعة على وجههما، قاموا بإشهار أسلحة بيضاء وأخرى نارية فى وجهه بقصد سرقة المصوغات التى بحوزته، وفروا هاربين.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي مرتكبى الواقعة، وتبين انهم تشكيل عصابي تخصص نشاطة الإجرامي في سرقة المصوغات الذهبية وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما.

تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترافوا بارتكابهما الواقعة، وتكوين تشكيل عصابي للسرقة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم، والتى قضت عليهم بالسجن المشدد.