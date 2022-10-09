فوائد استخدام خيط الأسنان.. منها تقليل رائحة الفم الكريهة

كتبت فاطمة خليل

كشفت الأبحاث أن استخدام خيط الأسنان يمكن أن يساعد في منع تسوس الأسنان والتجاويف وأمراض اللثة وقد يساعد أيضًا في منع رائحة الفم الكريهة ومشاكل القلب، في هذا التقرير نتعرف على فوائد استخدام خيط الأسنان، بحسب موقع " greatest".



5 فوائد لاستخدام خيط الأسنان 1. يقلل البلاك

البلاك عبارة عن غشاء شفاف ولزج يتجمع على أسنانك وخط اللثة عندما تأكل الأطعمة والمشروبات النشوية أو السكرية ، فإن البكتيريا الموجودة في فمك تفرز الأحماض لتفكيك الكربوهيدرات.

إذا كنت لا تستخدم الفرشاة أو الخيط ، فإن البكتيريا والأحماض والكربوهيدرات تستمر في القيام بعملها ، وتترك في النهاية بقايا غشائية.

يمكن أن تطلق اللويحة بعد ذلك المزيد من الأحماض التي تضر مينا الأسنان وتؤدي في النهاية إلى تسوس الأسنان.

إذا لم تذهب لتنظيف فمك ، يمكن أن يتصلب البلاك أيضًا في الجير ، والذي يتراكم على طول خط اللثة وفقًا لجمعية طب الأسنان الأمريكية (ADA) ، مع نمو الجير ، يزداد خطر الإصابة بأمراض اللثة أيضًا.

2. يقلل من مخاطر التسوس

كلما زاد عدد البلاك ، زادت مخاطر تسوس الأسنان. وحتى الآن أفضل طريقة نعرفها عن كيفية إزالة هذه البلاك من أسنانك ولثتك هي التنظيف بالفرشاة، والخيط بين الأسنان.

يمكن أن يؤدي استخدام الخيط بين أسنانك إلى إزالة جزيئات الطعام المخفية وتراكم البلاك الذي لا تستطيع فرشاة أسنانك الوصول إليه، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالتسوس.

3. قد يساعد في منع أمراض اللثة

يمكن أن يؤدي تسوس الأسنان أيضًا إلى التهاب اللثة ونزيفها. ألم عند المضغ وحتى فقدان الأسنان - كل السمات المميزة لأمراض اللثة.

4. يساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة

إذا كنت تريد التخلص من رائحة الفم الكريهة، فهناك بعض الأدلة على أن التنظيف بالخيط يمكن أن يساعدك.

وفقًا لمراجعة بحثية، فإن صحة الفم السليمة ، بما في ذلك استخدام الخيط ، "مهمة جدًا" للوقاية من رائحة الفم الكريهة.

في الأساس ، حتى لو قمت بتنظيف أسنانك بانتظام ، يمكن أن تتراكم البكتيريا بين أسنانك. وهذا التراكم يمكن أن يؤدي إلى روائح خطيرة إذا لم تتخلص منها. وهنا يأتي دور استخدام الخيط.

5. يمكن أن تفيد صحة قلبك

تنظيف أسنانك بالخيط يمكن أن يساعد قلبك هناك الكثير من الأبحاث لدعم الصلة بين صحة الفم وصحة القلب.

ويقول بعض أطباء الأسنان إن بكتيريا أمراض اللثة في فمك يمكن أن تنتقل عبر مجرى الدم إلى قلبك ، مما يؤثر على كلا المنطقتين.