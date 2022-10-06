اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 أكتوبر 2022 09:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

حافظ على صحة أسنانك وابتعد عن هذه الأطعمة المسببة للتسوس

الخميس، 06 أكتوبر 2022 08:00 م
حافظ على صحة أسنانك وابتعد عن هذه الأطعمة المسببة للتسوس نصائح للحفاظ على الاسنان
كتبت فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
إذا كنت تسعى للحفاظ على صحة أسنانك عليك قراءة هذا التقرير الذى يقدم لك أبرز وأهم الأشياء المسببة لزيادة فرص الإصابة بتسوس الأسنان، وذلك وفقا لموقع “mouthhealthy”، ومنها: 
 
-مضغ الثلج:
 
 يعتقد البعض أن الثلج جيد لأسنانهم لأنه مصنوع من الماء، ولكن الحقيقة هي أن الثلج يجعل الأسنان ضعيفة ويتسبب في تدمير المينا الخاصة بها، ولذا تزداد فرص الإصابة بالتسوس.
 
-الحمضيات:
 
الإسراف في تناول الفواكه الحمضية يعد من الأمور المسببة لتعرض الأسنان للتسوس مع الوقت، ولذا تجنب تناول هذه الخيارات الخاطئة المسببة للتعرض للكثير من لمشاكل الصحية المختلفة المرتبطة بالأسنان. 
 
-الإكثار من تناول الكافيين:
 
أثبتت العديد من الدراسات الطبية أن الإسراف في تناول الشاي والقهوة أي المشروبات الغنية بالكافيين تزيد من الإصابة بتسوس الأسنان، وخاصة إذا كانوا يضاف اليهم السكر بنسب عالية. 
 
-الإسراف في تناول الفواكه المجففة: 
 
فهي تحتوي علي نسبة عالية من السكر، ولذا الإكثار من تناولها يزيد من تعرضك للإصابة بتسوس الأسنان، وذلك بالطبع بالرغم من فوائدها التي لاتعد. 
 
 

تسوس الأسنان

اسباب تسوس الأسنان

اعراض تسوس الأسنان



الموضوعات المتعلقة

5 طرق بسيطة لمنع تسوس الأسنان عند الأطفال

الإثنين، 08 أغسطس 2022 09:00 ص

"من شكل الأسنان تعرف نوع الحيوان" الفيل أكبر أسنان بالعالم يصل طولها 3 أمتار.. القواقع الأكثر عددا بـ25 ألف سِنة.. أنياب سيد قشطة نصف متر والتمساح أقوى فك.. وبيطريون: التسوس والأسنان العائمة أبرز أمراضها..صور

الإثنين، 08 أغسطس 2022 07:00 ص

فى خطوات بسيطة.. كيف تمنع تسوس الأسنان فى العيد

الإثنين، 11 يوليه 2022 09:00 ص

خليك فى مضغ اللبان.. 4 آثار مفاجئة منها تقليل تسوس الأسنان والتهابات الأذن

الأحد، 03 يوليه 2022 03:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة