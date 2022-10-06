حافظ على صحة أسنانك وابتعد عن هذه الأطعمة المسببة للتسوس

إذا كنت تسعى للحفاظ على صحة أسنانك عليك قراءة هذا التقرير الذى يقدم لك أبرز وأهم الأشياء المسببة لزيادة فرص الإصابة بتسوس الأسنان، وذلك وفقا لموقع “mouthhealthy”، ومنها:
-مضغ الثلج:
يعتقد البعض أن الثلج جيد لأسنانهم لأنه مصنوع من الماء، ولكن الحقيقة هي أن الثلج يجعل الأسنان ضعيفة ويتسبب في تدمير المينا الخاصة بها، ولذا تزداد فرص الإصابة بالتسوس.
-الحمضيات:
الإسراف في تناول الفواكه الحمضية يعد من الأمور المسببة لتعرض الأسنان للتسوس مع الوقت، ولذا تجنب تناول هذه الخيارات الخاطئة المسببة للتعرض للكثير من لمشاكل الصحية المختلفة المرتبطة بالأسنان.
-الإكثار من تناول الكافيين:
أثبتت العديد من الدراسات الطبية أن الإسراف في تناول الشاي والقهوة أي المشروبات الغنية بالكافيين تزيد من الإصابة بتسوس الأسنان، وخاصة إذا كانوا يضاف اليهم السكر بنسب عالية.
-الإسراف في تناول الفواكه المجففة:
فهي تحتوي علي نسبة عالية من السكر، ولذا الإكثار من تناولها يزيد من تعرضك للإصابة بتسوس الأسنان، وذلك بالطبع بالرغم من فوائدها التي لاتعد.
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