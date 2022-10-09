تحذيرات للسفن وإجلاء مئات الأشخاص فى نيكاراجوا مع اقتراب وصول الإعصار "جوليا"

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الأحد عن المسئول البارز بإدارة الاستجابة للكوارث في نيكاراجوا، جييرمو جونزاليس، قوله "إنه تم إجلاء مئات الأشخاص من المعرضين لخطر كبير في المناطق الساحلية مع اقتراب وصول الإعصار"، مشيرا إلى أن قوات الجيش سلمت إمدادات إنسانية إلى منطقتي "بلوفيلدز" و"لاجونا دي بيرلاس" لتوزيعها على 118 ملجأ مؤقتا.

من جانبه، أفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير بأن الإعصار قد يتسبب في هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات وانهيارات طينية تهدد الحياة خلال الأيام المقبلة.

وكانت سرعة الرياح القصوى المصاحبة للإعصار "جوليا" قد بلغت حوالي 75 ميلا في الساعة (120 كيلومترا في ساعة) في وقت متأخر من أمس السبت.

ويتركز الإعصار على بعد حوالي 80 ميلا (130 كيلومترا) من الشمال الشرقي من "بلوفيلدز" بنيكاراجوا.. وكان يتحرك غربا بسرعة 16 ميلا في الساعة (26 كيلومترا في الساعة مع توقعات بوصوله اليابسة على ساحل نيكاراجوا مساء اليوم.