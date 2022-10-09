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انخفاض آخر فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

الأحد، 09 أكتوبر 2022 08:00 ص
انخفاض آخر فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة، ويشهد أيضا اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط وسرعة الرياح تتراوح بين 40: 50 كم / س وارتفاع الأمواج من 2: 2.5 متر ، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، القاهرة العظمى 28  درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.
 
 
 
 

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