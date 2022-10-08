تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال الأسبوع الماضي

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 4.7 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 46.3%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 960.5 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 9.5%.

وحلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 795.2 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.8%، وفى المركز الرابع تأتى شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 575.4 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.7%، وفى المركز الخامس شركة بايونيرز لتداول لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 356.5 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3.5%.

وجاء فى المركز السادس، شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 345.6 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3.4%، شركة أرقام لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 278.4 مليون جنيه بنسبة 2.7%، وحل فى المركز الثامن شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 257.3 مليون جنيه بنسبة 2.5%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا أسطول لتداول الأوراق المالية، تايكون للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 219.1 مليون جنيه، 217.7 مليون جنيه، بنسبة 2.2%، 2.1% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 10010.78 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 2215.49 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" هبوطًا بنحو 0.99% ليغلق عند مستوى 3156.68 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 1.53% ليغلق عند مستوى 12330.22 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 3521.08 نقطة.