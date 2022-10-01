تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال الأسبوع الماضي

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة برايم لتداول الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 12.6%، وجاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.05 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 12.2%.

وحلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 803 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.3%، وفى المركز الرابع تأتى شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 650.9 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.5%، وفى المركز الخامس شركة مباشر انترناشيونال لتداول لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 507.8 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.9%.

وجاء فى المركز السادس، شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 478.3 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.5%، شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 368.2 مليون جنيه بنسبة 4.3%، وحل فى المركز الثامن شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة 366.9 مليون جنيه بنسبة 4.2%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا نعيم للوساطة في الأوراق المالية، تايكون للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 353.8 مليون جنيه، 348.7 مليون جنيه، بنسبة 4.1%، 4% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 9827.46 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 2250.50 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 1.95% ليغلق عند مستوى 3188.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 0.57% ليغلق عند مستوى 12144.31 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 3554.35 نقطة.