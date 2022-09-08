رغم مرور 4 سنوات.. شركة تقاضى "بلتون" لتضررها من إدارة طرح ثروة كابيتال بالبورصة

كتب هانى الحوتى

قالت شركة بلتون المالية القابضة، إنه تلقت دعوى أقيمة ضدها أمام المحكمة الاقتصادية من إحدى الشركات تدعي فيها تضررها من طرح شركة ثروة كابيتال، والذي تولت فيه شركة بلتون لتداول الأوراق المالية دور سمسار عملية الطرح، مدعية أن ذلك الطرح تسبب في عدم تمكن الشركة المدعية من طرح أسهمها بالبورصة بسبب تأثر السوق المصري بطرح شركة ثروة كابيتال، وكذلك أن طلبات اكتتابها في شركة ثروة مغايرًا للحقيقة، وطالبت الشركة المدعية بتعويض قدره 90 مليون جنيه.

أضافت بلتون، في بيان للبورصة المصرية، أن هذه الإدعاءات من الشركة المدعية، وفقًا لصحيفة الدعوى تدور حول عملية طرح شركة ثروة كابيتال، والتي كانت في غضون عام 2018 أي منذ ما يقرب من 4 سنوات، وحددت المحكمة الاقتصادية جلسة 4 أكتوبر للنظر في القضية.

وكانت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، قد قامت بدور سمسار عملية طرح شركة ثروة كابيتال بالبورصة المصرية، عام 2018، ووقتها أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين رقمي 170، 171 لسنة 2018، بمنع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات من مزاولة نشاطها لمدة 6 أشهر، وفقا للبند ب من المادة رقم 31 من قانون سوق المال، وإلزام شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، بزيادة قيمة التأمين المودع منها إلى 50 مليون جنيه لمدة عام، بسبب مخالفة إجراءات الطرح الخاص بحسب قرار الهيئة وقتها.