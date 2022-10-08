انقطاع المياه عن إمبابة والدقى والمهندسين لربط خط المياه الجديد

كتبت - مرام محمد

شهدت مناطق بأحياء إمبابة والدقي والمهندسين، انقطاع خدمة مياه الشرب تأثرا بأعمال ربط خط المياه قطر 1200 مم الجديد على خط المياه قطر 1200 القائم والمتعارض مع مسار محور الفريق كمال عامر بالجزء الرابع من القطاع الشمالي.

واستمر انقطاع خدمة مياه الشرب عن بعض مناطق محافظة الجيزة ، حتى الانتهاء من أعمال ربط خط المياه الجديد، والتى كان من المقرر أن تعود فى السادسة من صباح اليوم.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أعلنت عن قطع المياه عن المناطق التابعة لأحياء (الوراق - والعجوزة - وشمال الجيزة - وبولاق) لمدة 6 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشرة ليلا أمس الجمعة الموافق 7/10/2022 حتى الساعة السادسة صباح اليوم السبت الموافق 8/10/2022.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى أعمال تنفيذ مشروع محور الفريق كمال عامر الجزء الرابع من القطاع الشمالي، وبناءا على طلب الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، لربط خط المياه قطر 1200 مم الجديد على خط المياه قطر 1200 القائم والمتعارض مع مسار المحور.