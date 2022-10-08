اعرف فوائد حلوى السمسمية لصحتك.. ما تكترش منها

كتبت فاطمة خليل

السمسمية من أشهر حلويات المولد النبوى الشريف، والتي تصنع من بذور السمسم مع إضافة السكر إليها، وللسمسم فوائد كثيرة تعلي من قيمة السمسمية الغذائية ولكن في الوقت ذاته يجب عدم الإفراط في تناول السمسمية، لاحتوائها على السكر، في هذا التقرير نتعرف على فوائد حلوى السمسمية، بحسب ما نشر موقع "greatest".

فوائد حلوى السمسمية 1. مصدر جيد للألياف

قد يؤدي الحصول على كمية كافية من الألياف الغذائية إلى تقليل مخاطر:

سرطان الثدي

مرض القلب

داء السكري من النوع 2

أمراض الجهاز الهضمي مثل مرض الرتج

2. غني بفيتامينات ب

بذور السمسم وقشورها غنية بفيتامينات ب مثل الثيامين والنياسين وفيتامين ب 6 هذه أخبار رائعة لأن هذه العناصر الغذائية الصحية تساعد جسمك:

تحويل الطعام إلى طاقة

إنشاء خلايا دم جديدة

الحفاظ على صحة بشرتك وأنسجتك

3. مصدر ممتاز للبروتينات النباتية

بذور السمسم مصدر قوي للبروتين النباتي، يساعد البروتين جسمك على العمل بعدة طرق مهمة. هذا يستطيع المساعدة:

تقليل الشهية

زيادة الأيض

زيادة كتلة العضلات

قد يقوي العظام

تساعد في الحفاظ على فقدان الوزن

4. معبأة بمضادات الأكسدة

تحتوي بذور السمسم على مركبات نباتية تسمى قشور يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة هذه في حماية خلاياك من التلف وقد تقلل من خطر الإصابة بأمراض معينة، كما أنها غنية بجاما توكوفيرول، وهو شكل من أشكال فيتامين إي يعتقد أنه يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

5. قد يكون مفيدا لقلبك

تم العثور على بذور السمسم لخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالإضافة إلى اللجنان - الذي يمكن أن يساعد في منع امتصاص الكوليسترول - تحتوي بذور السمسم على حمض ألفا لينولينيك (المعروف أيضًا باسم ALA). تظهر الدراسات أن ALA قد تساعد أيضًا في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

6. قد يخفض ضغط الدم

تعتبر بذور السمسم مصدرًا جيدًا للمغنيسيوم ، وهو معدن يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك ، يساعد المغنيسيوم جسمك على تنظيم وظائف الأعصاب ومستويات السكر في الدم. كما أنه يلعب دورًا كبيرًا في إنتاج البروتين والعظام والحمض النووي.

7. تفيد صحة العظام

بذور السمسم مصدر كبير للكالسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز والزنك كل هذه العناصر الغذائية يمكن أن تساعد في دعم صحة العظام.

فقط ضع في اعتبارك أن بذور السمسم الخام تحتوي على مركبات مثل الأكسالات والفيتات قد تقلل مضادات المغذيات هذه من امتصاص المعادن ولكن يمكنك التغلب على ذلك عن طريق نقع البذور أو تحميصها.

8. قد يحارب الالتهابات

هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن بذور السمسم يمكن أن تساعد في تخفيف الالتهاب، ووجد الباحثون أن علامات الالتهاب للأشخاص المصابين بأمراض الكلى انخفضت بنسبة 79٪ في 3 أشهر بعد تناول مزيج من بذور السمسم والكتان واليقطين يوميًا. ملاحظة: نحتاج إلى مزيد من الدراسات حول بذور السمسم وحدها لإثبات المزايا.

9. يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم

بذور السمسم من الأطعمة منخفضة الكربوهيدرات وعالية البروتين والغنية بالدهون الصحية، كما أنها تحتوي على مركب يسمى pinoresinol والذي قد يساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم عن طريق خفض مستويات الجلوكوز في الدم. لذا ، فإن بذور السمسم غذاء صديق لمرض السكري وقد يساعد في خفض نسبة السكر في الدم.

10. يقوي جهاز المناعة

تحتوي بذور السمسم على العديد من نفس المكونات التي ستجدها في المكملات الغذائية وهذا يشمل فيتامين ب 6 وفيتامين هـ والحديد والزنك والنحاس والسيلينيوم كل هذه العناصر الغذائية يمكن أن تساعد في دعم نظام المناعة الصحي.