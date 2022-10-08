اليوم السابع
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أخبار مصر.. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بالمولد النبوى

السبت، 08 أكتوبر 2022 01:00 م
أخبار مصر.. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بالمولد النبوى الرئيس عبد الفتاح السيسي

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نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

 

الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوى

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

 

السيدة انتصار السيسى: نستلهم من ذكرى مولد النبى أسمى معانى الرحمة والمحبة

 

 

تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية بالتھنئة للشعب المصري والأمة العربیة والإسلامیة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشریف، قائلا: "تلك المناسبة المباركة التي نستلھم منھا أسمى معاني الرحمة والمحبة والتواضع والإرادة الصادقة". 
 
 

وزير التعليم: بدء توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى العام

أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدء توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى العام وفق خطة توزيع على مستوى الجمهورية تشمل جميع المحافظات، حيث يتم التوزيع على المديريات ثم الإدارات وأخيرا المدارس للتوزيع على الطلاب بعد إعادة تفعيل الأجهزة وربطها بمنصة التعلم على بنك المعرفة.
 
 

انخفاض آخر بالحرارة غدا واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط والعظمى بالقاهرة 28 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، استمرار انخفاض درجات الحرارة ، ليسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
 
 

أسعار الذهب تنخفض 25 جنيها خلال أسبوع بسبب زيادة المعروض بالأسواق

شهدت أسعار الذهب في مصر هذا الأسبوع تراجع بحوالي 25 جنيها للجرام، وذلك على خلفية الهبوط الكبير في الطلب على الذهب بعد دخول موسم المدارس وزيادة في معروض الذهب في الأسواق، الأمر الذي تسبب في هبوط ملحوظ في أسعار الذهب بصورة ملحوظة هذا الأسبوع، ليتراجع جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا من 1100 جنيها إلى 1075 جنيها بختام تداولات الأسبوع.

 

الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ514 ألف مواطن من كبار السن خلال عام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ 514 ألفا و709 مواطنين فوق سن الـ 65 عامًا، ضمن برنامج «الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن»، منذ انطلاق البرنامج في الأول من شهر أكتوبر عام 2021، وحتى أول أكتوبر 2022.
 

ميناء سفاجا البحرى يستقبل السفينة وادى الكرنك وعلى متنها 63 ألف طن قمح فرنسى

استقبل ميناء سفاجا البحري، اليوم السبت، السفينة وادي الكرنك، وعلي متنها 63 ألف طن قمح فرنسي، وقامت الجهات المعنية بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها وتفريغها.
 

وزير المالية: الخزانة العامة تحملت أكثر من 570 مليون جنيه ضمن إحلال السيارات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نستهدف التوسع في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التى مر على صنعها 20 عامًا فأكثر بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، بالتزامن مع «قمة المناخ»، من خلال العمل على ضم مدن ومحافظات جديدة، وقد تم السماح لمواطني محافظتي الأقصر وأسوان بالاشتراك فى المبادرة؛ على نحو يسهم فى زيادة عدد المستفيدين بما يساعد فى تعظيم جهود «التحول الأخضر»، ويؤدى إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين بتسهيل فرصة امتلاكهم لسيارات حديثة بدلاً من مركباتهم المتقادمة، والانتقال إلى الطاقة النظيفة، لافتًا إلى أنه تم بالتنسيق مع محافظتى أسوان والأقصر، تخصيص قطعتي أرض لتخريد السيارات القديمة، ويجرى تجهيزهما لافتتاحهما وبدء العمل بهما.

 

أوكرانيا تفجر جسر جزيرة القرم.. وبوتين يأمر بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق

أعلنت السلطات في أوكرانيا، تفجير جسر جزيرة القرم، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.

 

بالهودج والخيول.. مشاهد ساحرة لآلاف يحتفلون بالمولد النبوي بقنا..صور

احتفل الآلاف بمحافظة قنا من مختلف الأعمار، بيوم المولد النبوي الشريف، من خلال "الدورة" بشوارع مدينة نقادة، مستخدمين الخيول والجمال والهودج.
 

استمرار انقطاع المياه بعدة مناطق بالجيزة

استمر انقطاع مياه الشرب بعدة مناطق بأحياء الوراق والعجوزة وشمال الجيزة وبولاق الدكرور، والتى كان من المقرر أن تعود فى السادسة من صباح اليوم، حسب ما أعلنته المحافظة أمس. 
 

انخفاض بالحرارة اليوم وأمطار بعدة مناطق والعظمى بالقاهرة 29 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء،  شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
 

 


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